„Zbrodnia na majątku państwa” – ekspert górniczy o likwidacji kopalni Krupiński

1 lipca 2023 roku kopalnia Krupiński formalnie znikła z górniczej mapy Polski, pozostawiając pod ziemią 700 mln ton węgla. Dr inż. Jerzy Markowski, ekspert górniczy wskazuje, że to „zbrodnia na majątku państwa”.

Ekspert górniczy dr inż. Jerzy Markowski udzielił wywiadu portalowi Tarnogorski.info. W opublikowanym w poniedziałek materiale był pytany, ile polski rząd dopłaca do zamykania polskich kopalń. „Te nakłady są wyliczone na 7 mld złotych do 2027 roku. To są środki, które budżet państwa kieruje m.in. do spółki restrukturyzacji kopalń, w celu fizycznej likwidacji, bądź na odprawy dla osób, które odchodzą z górnictwa” – wskazał.

„Państwo polskie wydało w ciągu ostatnich trzech lat miliard złotych (…), na likwidację chociażby kopalni Krupiński, patrząc tylko z punktu widzenia rachunku ekonomicznego, to jest po prostu zbrodnia na majątku państwa” – podkreślił Markowski. Zaznaczył, że kopalnia Krupiński „w ogóle nie musiałaby być zlikwidowana, a nawet jak miało w niej być zaprzestane wydobycie, to byli tacy, którzy chcieli ją od państwa kupić”.

Jak dodał, spowodowałoby to, że „państwo nie musiałoby wydawać pieniędzy na likwidację kopalni oraz powstałaby produkcja węgla, co zmniejszyłoby import surowca do Polski”.

Dr Markowski został także zapytany, dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński. „Tego ja nigdy nie będę wiedział, bo nie wiem. Kopalnia Krupiński była czwartą najnowszą kopalnią w Polsce, zawsze zazdrościłem jej nowoczesności. Mieli doskonałe urządzenia w zakładzie przeróbczym węgla. Mogli wzbogacać węgiel energetyczny i koksowy – rzadkość w polskim górnictwie” – odpowiedział.

Przypomniał moment otwarcia kopalni i wskazał, że „nikomu do głowy nie przychodziło to, że ta kopalnia rok później zostanie wymieniona w wykazie kopalń przewidzianych do likwidacji”. „Albo już ktoś wiedział, ale jeszcze tego nie ujawniał” – dodał.

„Potem nastąpiła zmiana rządu. Kiedy nastał rząd PiS-u, a ministrem odpowiedzialnym za politykę energetyczną został minister Tchórzewski, a wiceministrem Tobiszowski, oni po prostu zrealizowali to, co postanowiła Platforma Obywatelska. Postanowili zlikwidować kopalnię Krupiński, bezkrytycznie”-powiedział dr Markowski.

tarnogorski.info / Kresy.pl