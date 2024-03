Rząd nie potrafi wskazać rzekomych ekspertyz, które podważałyby zasadność budowy CPK

Premier Donald Tusk twierdził, że ekspertyzy wskazują na nieopłacalność projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wspomniane ekspertyzy zapytali posłowie. Rząd nie umie ich jednak wskazać, manipulując w odpowiedzi.

Szef rządu oświadczył w połowie lutego, że “wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję [CPK]”. O wspomniane ekspertyzy zapytali posłowie Paulina Matysiak z Lewicy oraz Piotr Müller i Krzysztof Kubów z Prawa i Sprawiedliwości. Z uzyskanych w poniedziałek odpowiedzi wynika, że prawdopodobnie ich po prostu nie ma.

“Pamiętacie wypowiedź premiera Tuska o tajemniczych ekspertyzach na temat CPK podczas Rady Gabinetowej? No to jest już oficjalna odpowiedź na moją interpelację. Co ciekawe – Kancelaria @PremierRP odpowiedziała inaczej @DemagogPL, niż @MFIPR_GOV_PL mnie” – poinformowała we wtorek poseł Paulina Matysiak na platformie X.

“Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wskazała ekspertyz, na które powoływał się premier oraz wyjaśniła, że nie posiada utrwalonych na nośniku ekspertyz ani informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem” – dodała.

Jak przekazała, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odesłało ją z kolei do strony internetowej, na której znajdują się akty prawne dotyczące CPK. Nie ma tam jednak żadnych ekspertyz.

“Eksperci są jednoznaczni w ocenach, ze wszystkich ekspertyz zleconych przez rządy od SLD, przez PO-PSL, po PiS jasno wynika, że potrzebujemy nowego portu lotniczego. I co? Przychodzi @LasekMaciej i opowiada nam teraz bajki, że będziemy weryfikować te dane i że od tego jest audyt. Te analizy zrobione za “PiS”, czyli przez CPK, raczej będą zbadane (w opisie przetargu części lotniskowej jest weryfikacja założeń przyjętych do prognoz ruchu lotniczego oraz weryfikacja dostosowania planów do tych prognoz). Tych wcześniejszych ekspertyz nikt, w tym Maciej Lasek, nie podważa” – napisała Matysiak.

“WNIOSEK: Nie ma żadnych ekspertyz, które podważałyby budowę CPK” – podsumowała poseł Lewicy.

Identyczną odpowiedź otrzymał poseł Piotr Müller z PiS. “Wygląda na to, że minister @LasekMaciej urządza po prostu audytowy teatr. W czyim interesie? Na pewno nie Polski. Jeśli prześledzi się rożne ekspertyzy – czy te powstałe za rządów SLD, PO-PSL, czy potem za czasów @pisorgpl, to wniosek jest jeden – Polska potrzebuje nowego portu lotniczego” – oświadczył poseł.

Do sprawy odniósł się na platformie X także Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT.

Zwrócił uwagę na manipulację zawartą w odpowiedzi MFiPR. “Premier @donaldtusk: ‘wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe’, Minister @LasekMaciej: ‘wypowiedź dotyczyła wiarygodności danych, na podstawie których przygotowano ekspertyzy‘”.

“Niestety, rzeczy nie do obrony obronić się nie da. Pan Premier wyraźnie mówił o rzekomych ekspertyzach podważających dane, a nie o danych podważających dotychczasowe ekspertyzy. Nie trzeba być orłem z logiki, aby dostrzec tę subtelną różnicę Zresztą, skąd Pan Premier miałby posiadać wiedzę o wiarygodności danych skoro niesławny audyt nawet się jeszcze nie zdołał rozpocząć? Nie istnieją ŻADNE poważne ekspertyzy podważające zasadność ekonomiczną realizacji projektu!” – napisał.

Na początku marca spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o unieważnieniu przetargu na audyt harmonogramów budowy CPK – mimo wcześniejszych zapewnień, że wszystko jest w porządku. Jak podała nieoficjalnie WP.pl, decyzja przyszła „z góry”.

Wcześniej sygnalizowano, że audyt został zlecony firmom bez wielkiego doświadczenia w ocenie inwestycji. Sprawa wywołała duże kontrowersje. “Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy z 8 audytów projektu CPK – w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów dla części lotniskowej oraz kolejowej” – poinformował Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa i inicjator stowarzyszenia “Tak dla CPK” na platformie X. “Wygrało konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR z ofertą 387 450 zł – najniższą z 3 złożonych ofert, pomimo oceny doświadczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych na zero punktów” – podkreślił. Uznał też za rzecz „absolutnie zatrważającą, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 mld zł (Faza 1 do 2030 r. – lotnisko + kolejowy Y), nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom-krzakom“.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”. Obecnie powtarzają, że najpierw trzeba poczekać na wyniki audytu w spółce. Tymczasem nie rozpoczęto jeszcze żadnego audytu zewnętrznego. W sieci powstała społeczna petycja skierowana do najwyższych władz państwowych z prośbą o kontynuację projektu. Kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło pod nią podpis.

Dodajmy, że Austriacy chcą, aby lotnisko Schwechat w Wiedniu było największym centrum przesiadkowym w tej części Europy. Inwestycja zakończy się w 2027 roku, czyli wówczas, gdy według najambitniejszych planów miał ruszyć CPK. Wiedeń “wykorzystuje czas dyskusji nad programem inwestycyjnym w CPK i po prostu buduje swoje” – podkreślała Rzeczpospolita.

