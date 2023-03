Zatrzymano Gruzina, który organizował przerzut cudzoziemców przez granicę z Białorusią. Trafił do aresztu

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali Gruzina podejrzanego o organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. Do zatrzymania 35-letniego obywatela Gruzji doszło 20 marca 2023 roku na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyzna jest podejrzany o udział w grupie specjalizującej się w nielegalnym przerzucie ludzi przez granicę z Białorusi do Polski, a następnie dalej na zachód Europy.

„W momencie zatrzymania, Gruzin usiłował podjąć próbę ucieczki – jednak bezskutecznie. Po doprowadzeniu go do prokuratury, cudzoziemiec usłyszał zarzuty o czyn z art. 264 § 3 kk. za które grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili i zabezpieczyli cztery paszporty wydane przez władze Iranu oraz słoweńską kartę ID, które stanowią dowód w sprawie i mogą świadczyć o przestępczej działalności Gruzina” – podkreśla Straż Graniczna.

Mężczyźnie zarzuca się zlecenie i zorganizowanie przekroczenia granicy państwowej przynajmniej 6 cudzoziemcom – obywatelom Iranu, którzy zostali schwytani przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin w listopadzie ubiegłego roku na terenie woj. mazowieckiego. Zatrzymano ich w momencie transportu ze wschodniej granicy do Niemiec. „W ręce funkcjonariuszy wpadł także kierowca samochodu, który na zlecenie Gruzina dokonał nielegalnego przewozu obywateli Iranu. Ci z kolei, za popełnienie przestępstwo określonego w art. 264 § 2 kk. zgodnie z postanowieniem sądu, do chwili obecnej pozostają w tymczasowym areszcie” – informuje SG.

Z uwagi na charakter zarzucanego 35-letniemu obywatelowi Gruzji przestępstwa oraz uzasadnionej obawy ukrywania się przed organami ścigania, Sąd Rejonowy w Węgrowie wydał wobec niego postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Zwracaliśmy też uwagę, że wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl