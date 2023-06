„Zachód by nas nie powstrzymał” – Ajatollah Chamenei o możliwości budowy broni jądrowej

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył w niedzielę, że gdyby Teheran chciał zbudować broń atomową, to Zachód nie zdołałby go powstrzymać.

Ajatollah Ali Chamenei powiedział w niedzielę, że porozumienie nuklearne z Zachodem jest możliwe, pod warunkiem, że nie zmieni nic w irańskim przemyśle jądrowym. „Nie ma nic złego w porozumieniu [z Zachodem], pod warunkiem, że nie będzie naruszać infrastruktury naszego przemysłu nuklearnego” – oświadczył, cytowany przez agencję Reuters.

Chamenei powtórzył też wcześniejsze deklaracje Iranu, że kraj nigdy nie dążył do zbudowania broni nuklearnej. „Oskarżenia o to, że Teheran dąży do budowy broni nuklearnej, to kłamstwo i oni o tym wiedzą. Nie chcemy broni nuklearnej z powodu naszych przekonań religijnych. Inaczej oni [Zachód] nie byliby w stanie tego powstrzymać” – powiedział.

Dodał też, że Teheran powinien nadal współpracować z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).

Zaapelował jednak do władz Iranu, by „nie ulegały nadmiernym i fałszywym żądaniom” MAEA. Wyraził opinię, że prawo przyjęte przez irański parlament w 2020 r. musi być przestrzegane.

Parlament Iranu uchwalił wówczas ustawę dotyczącą porozumienia nuklearnego. Wyznaczył termin zniesienia amerykańskich sankcji. Gdy tak się nie stało, administracja prezydenta Hassana Rowhaniego przyspieszyła wzbogacanie uranu i ograniczyła inspekcje jądrowe międzynarodowych ekspertów.

Zobacz także: Nowe irańskie instalacje atomowe niedostępne dla amerykańskich bomb – twierdzą eksperci

Porozumienie z 2015 r. ograniczyło działalność Iranu w zakresie wzbogacania uranu, aby utrudnić Teheranowi rozwój broni jądrowej w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji.

W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump jednostronnie wycofał się z paktu i ponownie nałożył sankcje, co doprowadziło do stopniowego wyjścia Teheranu poza ograniczenia nuklearne zawarte w umowie i ożywiło obawy Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela, że ​​Iran może dążyć do zbudowania bomby atomowej.

Zobacz także: Iran ma dość niekończących się negocjacji w sprawie JCPOA

reuters.com / Kresy.pl