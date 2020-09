Z Polski deportowano obywateli Tadżykistanu. Mieli planować zamachy terrorystyczne

„Planowali zamachy terrorystyczne, ale rozpracowały ich polskie służby. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna doprowadziły do deportacji trzech obywateli Tadżykistanu” – poinformował w poniedziałek portal „TVP.Info”. Mężczyźni mieli mieć związki z tzw. Państwem Islamskim oraz inspirować ustalonych obywateli Polski i Ukrainy do przeprowadzania zamachów terrorystycznych na obszarze naszego kraju.

Od wielu miesięcy służby rozpracowywały grupę. O zatrzymaniu czterech obywateli Tadżykistanu było głośno na początku maja bieżącego roku. Pod koniec czerwca informowano o zatrzymaniu piątego członka tej grupy. Czynności były prowadzone przy międzynarodowej współpracy służb kontrterrorystycznych. „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna doprowadziły do deportacji trzech obywateli Tadżykistanu” – podał portal „TVP.Info” w poniedziałek.

W grudniu 2019 r. mężczyzna zbiegł z Polski. Informacje ABW wskazują, że planował wyjazd do Syrii w celu wzięcia udziału w działalności dżihadystycznej. Kontaktował się także z członkiem powiązanej z Al-Kaidą organizacji terrorystycznej.

Ustalenia śledczych wskazują, że grupa werbowała konwertytów na islam do tego, by przeprowadzali zamachy terrorystyczne na terenie Polski. Tadżykowie mieli mieć związki z tzw. Państwem Islamskim.

ABW ustaliło hierarchię, skład grupy, a także cele jej działania. W mieszkaniu zajmowanym przez głównego figuranta sprawy dokonano przeszukań w grudniu 2019 r.

Informacje portalu tvp.info wskazują, że już na początku kwietnia bieżącego roku szef ABW wnioskował do ministra spraw wewnętrznych, by ten wydał decyzję o zobowiązaniu pięciu Tadżyków do powrotu do kraju ojczystego. Mieli zostać objęci także zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP, a także innych państw strefy Schengen. Decyzję wydano miesiąc później.

Zakaz obowiązuje przez okres pięciu lat. Trzech spośród opisywanych mężczyzn znalazło się w „wykazie osób niepożądanych na terytorium RP”. Wykonanie decyzji o wydaleniu zostało wstrzymane wobec dwóch pozostałych obywateli Tadżykistanu. Powodem było odwołanie złożone przez ich pełnomocnika do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Troje Tadżyków zostało deportowanych do kraju pochodzenia na początku września.

tvp.info / polskieradio24.pl / Kresy.pl