Szef MSWiA: Służby zatrzymały dwóch Rosjan, którzy kolportowali materiały Grupy Wagnera

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera – przekazał w poniedziałek szef MSWiA, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

W ubiegłym tygodniu w Krakowie i Warszawie pojawiły się naklejane kartki promujące tzw. Grupę Wagnera. Były to druki w formacie A5 z napisem: „We are here. Join us” (pol. Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas). Poniżej znajduje się grafika z symboliką rosyjskich najemników, a niżej kod QR. Kod QR przekierowywał do strony dotyczącej „wagnerowców”.

Sprawą zajęła się policja. Minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w poniedziałek o zatrzymaniu Rosjan, którzy mieli być odpowiedzialni za ich rozklejanie.

„ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu” – przekazał Kamiński na Twitterze.

„Wkrótce więcej informacji” – napisał minister.

„Aleksiej T. i Andriej G. rozkleili łącznie około 300 ulotek we wskazanych im miejscach publicznych na terenie Krakowa i Warszawy. W sumie zlecono im umieszczenie ww. materiałów w kilkuset miejscach publicznych w obu miastach w Polsce. Swoje działania obaj podejrzani dokumentowali na bieżąco, fotografując miejsca oklejone materiałami propagandowymi. Na podstawie materiału fotograficznego otrzymywali wynagrodzenie od stronny rosyjskiej – w sumie za zlecone zadania mieli otrzymać nawet do 500 tys. rubli rosyjskich (ok. 20 tys. zł). Rosjanie, po wykonaniu zadań w Krakowie i Warszawie, planowali w dniu 12 sierpnia opuścić Polskę” – wskazano w komunikacie ABW, cytowanym przez portal Do Rzeczy.

Jak dodano, przy zatrzymanych zabezpieczono duże ilości materiałów propagandowych oraz nośniki danych. Zatrzymani na bieżąco kontaktowali się ze swoimi mocodawcami, którzy wysyłali obu zatrzymanym wskazówki dotyczące podejmowanych działań.

Mężczyźni usłyszeli szereg zarzutów, w tym działania w obcym wywiadzie przeciwko Polsce, udziału w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, prowadzenia zaciągu do zakazanej prawem międzynarodowym służby najemnej oraz stosowania, używania i propagowania symboli i nazw wspierających agresję zbrojną Rosji na Ukrainę.

Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

dorzeczy.pl / Kresy.pl