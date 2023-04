Obcokrajowiec wjechał autobusem na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Policja: to Hindus

We wtorek na antenie ukraińskiej stacji telewizyjnej pierwszy wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysoćkyj (Wysockij) powiedział, że ukraińscy rolnicy dążą do obsiania jak największej powierzchni pól uprawnych na terenach kontrolowanych przez rząd. Jego zdaniem, w 2023 roku Ukrainę zebrać co najmniej 45 mln ton zbóż. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, może to być nawet do 50 mln ton.