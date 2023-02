Polska policja nie będzie podawać narodowości przestępców w statystykach

Szefowa niemieckiej dyplomacji przemawiała podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Podkreśliła, że prezydent Rosji powinien zostać wezwany do powrotu do ustaleń traktatu. "Wspólnie wezwijmy prezydenta Putina do powrotu do New START i wznowienia dialogu w sprawie traktatu [redukcji zbrojeń atomowych] ze Stanami Zjednoczonymi" - oświadczyła, cytowana w poniedziałek przez Deutsche Welle.

"Jestem głęboko przekonana, że to leży w interesie nas wszystkich" - dodała.