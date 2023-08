Wspierana przez Sorosa spółka przejęła “Rzeczpospolitą”

Grzegorz Hajdarowicz nie jest już większościowym właścicielem dziennika “Rzeczpospolita”. Holenderska spółka Pluralis, której udziałowcem jest m.in. George Soros, dokupiła 13,43 proc. akcji Gremi Media zwiększając swój łączny udział do 52,05 proc.

Gremi Media S.A. jest jedną z wiodących grup medialnych w Polsce, wydawcą dzienników Rzeczpospolita (która jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce wg Instytutu Monitorowania Mediów), Parkiet i Sport, miesięcznika Uważam Rze Historia oraz serwisów internetowych rp.pl, tv.rp.pl, parkiet.com, sportdziennik.com, historia.uwazamrze.pl. Gremi Media S.A. posiada udziały w notowanym na NewConnect eKiosku S.A., wiodącym dystrybutorze prasy i książek cyfrowych w Polsce, w Kancelarie RP sp. z o. o. Gremi Media S.A. jest również założycielem Fundacji Instytut Gospodarki „Rzeczpospolitej”.

Pluralis B.V. po raz pierwszy zainwestował w Gremi Media w 2021 r. Wówczas “nabył pakiet 240 416 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu spółki Gremi Media S.A., co pozwoliło na osiągnięcie przez Pluralis 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki Gremi Media S.A.” – informuje rp.pl.

W komunikacie giełdowym KCI podano, że spółka sprzedała Pluralis 240,4 tys. akcji Gremi Media z serii uprzywilejowanych co do głosu na walnym zgromadzeniu. Stanowią one 13,4 proc. kapitału i 20,4 proc. głosów na walnym. W efekcie Pluralis ma 931,7 tys. walorów Gremi Media, stanowiących 52 proc. kapitału i 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, wobec odpowiednio 38,6 kapitału i głosów poprzednio. Spółka Pluralis zrealizowała tę transakcję na mocy opcji call zapisanej w umowie z połowy grudnia 2021 roku.

Wcześniej głównym akcjonariuszem Gremi Media była spółka KCI, która należy do polskiego biznesmena i producenta filmowego Grzegorza Hajdarowicza.

Pluralis należy do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF), belgijskiej firmy medialnej Mediahuis i King Baudouin Foundation. „Pluralis jest wspierany przez konsorcjum prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji i wpływowych inwestorów zaangażowanych w pluralistyczne media informacyjne. Pluralis łączy swój kapitał inwestycyjny ze światowej klasy wiedzą medialną swoich udziałowców. Jako inwestor w najwyższej jakości spółki medialne, niezależnie od orientacji redakcyjnej, Pluralis nie angażuje się w podejmowanie decyzji redakcyjnych firmy” – zapewniano w komunikacie ogłaszającym transakcję z przełomu 2021 i 2022 roku.

Media Development Investment Fund jest wspierany finansowo przez kontrowersyjnego miliardera George’a Sorosa. W połowie 2016 roku spółka MDIF Media Holdings zainwestowała w Agorę – kupiła 5,35 mln akcji stanowiących 11,22 proc. kapitału zakładowego spółki i dających 8,26 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu. Walory zostały sprzedane między innymi przez fundusze emerytalne PTE PZU, Nationale Nederlanden PTE i Aegon PTE.

CZYTAJ TAKŻE: “Liberalny dżihad” Sorosa. Jest on drugą najbardziej wpływową postacią na Ukrainie

Z kolei SFS Ventures, czeska spółka zależna MDIF na początku 2019 roku wspólnie z Agorą kupiła 100 proc. udziałów Eurozetu, nadawcy między innymi Radia ZET. Agora za 40 proc. udziałów zapłaciła 130,7 mln zł, a na początku bieżącego roku po prawomocnym uchyleniu przez sąd zakazu wydanego przez UOKiK dokupiła od SFS Ventures dalsze 11 proc., dzięki temu przejęła kontrolę nad Eurozetem.

Serwis wirtualnemedia.pl przedstawił szacunkowe wyliczenia, z których wynika, że czwartkowa transakcja opiewała na ok. 33 mln zł.

Wirtualnemedia.pl w 2021 r. informowały, że kupnem “Rzeczpospolitej” oraz “Parkietu” zainteresowany był PKN Orlen, który wcześniej nabył grupę wydawniczą Polska Press, która w ubiegłym roku wydawała 20 dzienników regionalnych.

CZYTAJ TAKŻE: Raport: Europejski trybunał w sieci “sędziów Sorosa”

ZOBACZ: Soros zamierza urabiać Latynosów w USA

Kresy.pl / rp.pl / money.pl / tvp.info