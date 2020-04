Wicepremier Sasin nie zgadza się z apelem arcybiskupa Gądeckiego

Wicepremier Jacek Sasin podczas czwartkowego wywiadu udzielonego dla RMF FM informował, że propozycja arcybiskupa Gądeckiego co do ilości wiernych w kościołach różni się od planów rządu.

W czwartek, podczas rozmowy w radiu RMF FM wicepremier Jacek Sasin poinformował, że propozycja rządu dotycząca ilości wiernych w kościołach będzie się różnić od tej zaproponowanej przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Przewodniczący Episkopatu zaproponował zmianę treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Według jego propozycji, § 9 ust. 2 aktualnego rozporządzenia miałby brzmieć:

„W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy odnoszą się do osób znajdujących się wewnątrz obiektów sakralnych. W innych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości”.

Według słów polityka Prawa i Sprawiedliwości przebywanie w kościele będzie zależało od metrażu budynku. Jedna osoba przypadnie na 15 metrów kwadratowych.

„Raczej mówiliśmy o 15 metrach jako takiej bezpiecznej powierzchni, ale to są na razie wstępne dyskusje. Ostateczne decyzje dopiero przed nami” – przekazywał poseł.

Zapowiedział również, że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone w sklepach. „Teraz zależeć będą od powierzchni sklepów, a nie od ilości kas. Prawdopodobnie podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w kościołach”.

Wicepremier podkreślał, że spod obostrzeń zostaną wyjęte miejsca do rekreacji, nie zmieni to jednak obowiązku zachowywania ostrożności. „W pierwszej kolejności trzeba się spodziewać otwarcia miejsc do rekreacji” – przekazywał. „Cały czas w mocy będą zostawać inne ograniczenia, dotyczące zachowania zasad ostrożności, czyli odległości zakrywania ust i nosa, zakaz gromadzenia się”.

