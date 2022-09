W związku z protestami Iran ogranicza dostęp do internetu

Iran odciął internet w niektórych częściach Teheranu i Kurdystanu oraz zablokował dostęp do platform takich jak Instagram i WhatsApp, próbując powstrzymać rosnący ruch protestacyjny, który opierał się na mediach społecznościowych – poinformował w czwartek The Guardian.

Jak poinformował w czwartek The Guardian, Iran odciął internet w niektórych częściach Teheranu i Kurdystanu oraz zablokował dostęp do platform takich jak Instagram i WhatsApp, próbując powstrzymać rosnący ruch protestacyjny, który opierał się na mediach społecznościowych.

W czwartek protestujący podpalili posterunki policji i pojazdy w kilku miastach.

W południowym Iranie nagranie wideo rzekomo ze środy pokazuje demonstrantów podpalających gigantyczne zdjęcie generała Kasema Solejmaniego, szanowanego dowódcy Gwardii Rewolucyjnej, który zginął podczas amerykańskiego uderzenia w Iraku w 2020 roku.

Another beautiful day to see pictures of Soleimani burning. I doubt anyone can stop what’s coming. pic.twitter.com/jKkIa2xt8U

— Zineb Riboua (@zriboua) September 22, 2022