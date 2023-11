W Rumunii otwarto Centrum Szkolenia Pilotów Myśliwców F-16 [+VIDEO]

W poniedziałek 13 listopada w Rumunii zostało otwarte Europejskie Centrum Szkolenia Pilotów Myśliwców F-16.

Jak poinformował portal Deutsche Welle, w poniedziałek 13 listopada w Rumunii zostało otwarte Europejskie Centrum Szkolenia Pilotów Myśliwców F-16. Szkolą się tu między innymi ukraińscy lotnicy.

Otwarcie centrum odbyło się z udziałem rumuńskiej minister obrony Angeli Tilvar i jej holenderskiej odpowiedniczki Kajsy Ollongren, podaje DW.

Centrum zlokalizowane jest w rumuńskiej bazie lotniczej Fetesti, 150 kilometrów na wschód od Bukaresztu. Powstało dzięki współpracy firmą Lockheed Martin, która jest producentem tych amerykańskich samolotów bojowych. Centrum spełnia wymagania dotyczące szkolenia pilotów krajów NATO.

Do przeprowadzenia ćwiczeń Lockheed Martin zapewnił instruktorów i personel techniczny.

A military airfield in Romania.

The first videos of piloting of F-16 fighters by Ukrainian pilots. pic.twitter.com/Z17TAw4NUH

— Getty (@region776) November 13, 2023