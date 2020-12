W Polsce jak w Rumunii, poziom życia Rumunów zrównał się z poziomem życia Polaków

Według badań Eurostatu rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC) mieszkańca Rumunii jest już taka sama jak mieszkańca Polski. Przez dwa lata AIC Rumunów wzrosło z 70% do 79%, Polaków z 77% do 79%.

Jak czytamy w raporcie Eurostatu na temat rzeczywistej konsumpcji prywatnej (AIC) w Europy, rumuńskie AIC zrównało się z Polskim. Znaczna różnica jest jednak w prędkości wzrostu. Przez dwa lata AIC Rumunów wzrosło z 70% do 79%, Polaków z 77% do 79%.

Rzeczywista konsumpcja indywidualna (AIC) jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. We wszystkich państwach członkowskich w 2019 roku AIC na mieszkańca wyrażona w standardach siły nabywczej wahała się od 58% średniej Unii Europejskiej w Bułgarii do 135% w Luksemburgu.

Dane te, publikowane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opierają się na zrewidowanych parytetach siły nabywczej oraz najnowszych danych dotyczących PKB i liczby ludności.

Dziewięć państw członkowskich odnotowało w 2019 r. AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższy poziom w UE odnotowano w Luksemburgu, 35% powyżej średniej UE, przed Niemcami (22% powyżej). Za nimi uplasowały się Austria, Dania, Belgia, Holandia, Finlandia, Francja i Szwecja z poziomami od 9 do 18% powyżej średniej UE.

AIC na mieszkańca w trzynastu państwach członkowskich wahał się od średniej UE do 25% poniżej. We Włoszech, Irlandii, na Cyprze, Litwie i w Hiszpanii poziomy te były o 10% lub mniej poniżej średniej UE, natomiast w Portugalii, Czechach, na Malcie i Słowenii od 10% do 20% poniżej. Polska, Rumunia, Grecja i Estonia były w przedziale od 20% do 25% poniżej średniej. Pięć państw członkowskich odnotowało AIC na mieszkańca o ponad 25% poniżej średniej UE. Łotwa, Słowacja, Węgry i Chorwacja od 25% do 35% poniżej, podczas gdy Bułgaria miała AIC na mieszkańca 42% poniżej średniej UE.

W ciągu ostatnich trzech lat AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE pozostawał stosunkowo stabilny w większości państw członkowskich. Wyraźny wzrost odnotowano jednak w Rumunii (79% średniej UE w 2019 r. w porównaniu z 70% w 2017 r.), a następnie na Litwie (92% z 89%), Portugalii (86% z 83%), Malcie ( 85% z 82%), Słowenii (83% z 80%) i Bułgarii (58% z 55%). Z kolei najbardziej zauważalny spadek odnotowano w Szwecji (109% w 2019 wobec 113% w 2017), przed Niemcami (122% z124%), Austrią (118% z 120%) i Hiszpanią (91% w porównaniu z 93%).

