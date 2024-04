W porcie w Niemczech zatrzymano rosyjski statek z paliwem jądrowym dla elektrowni w USA

Na rosyjskiego statku, zatrzymanego w Niemczech, znajduje się wzbogacony uran dla amerykańskich elektrowni jądrowych. Jednostka od kilku tygodni stoi w porcie w Rostocku.

Jak podają ukraińskie media, powołując się na Norddeutsche Neueste Nachrichten, w niemieckim porcie Rostock od trzech tygodni stoi statek „Atlantic Navigator II”. Na jego pokładzie znajduje się wzbogacony uran. Był on przeznaczony dla amerykańskich elektrowni jądrowych. Statek wcześniej wypłynął z portu w Rosji.

Statek stoi w porcie, ponieważ w związku z naruszeniem unijnych sankcji zakazano mu opuszczenia go.

Według podanych informacji, „Atlantic Navigator II” wypłynął z portu w Petersburgu w Rosji i nie miał w planach wpływać do niemieckiego portu. Doszło jednak do awarii silnika, przez co został zmuszony do zawinięcia do portu w Rostocku w celu dokonania naprawy. Wówczas jednak niemieckie służby celne wykryły towary objęte unijnymi sankcjami zakazały statkowi kontynuowania podróży.

Statek przewoził też drewno brzozowe. Ustalono, że pochodzi ono z zakładów, należących do objętego unijnymi sankcjami rosyjskiego oligarchy.

Firma, będąca właścicielem statku, oprotestowała decyzje o zatrzymaniu jednostki w porcie. Sprzeciw ten nie został jednak uwzględniony.

Media przypominają też, że w lutym br. inny statek „NS Leader”, należący bezpośrednio do Rosji, wypłynął na Morze Bałtyckie, ale ostał zmuszony do zawrócenia po powiadomieniu o naruszeniu sankcji.

Jak pisaliśmy w czerwcu 2023 roku, Rosja nadal pozostawała czołowym dostawcą uranu dla USA, pomimo wysiłków Amerykanów, by uniezależnić się od dostaw rosyjskiego paliwa jądrowego. Bloomberg przytoczył dane Departamentu Energii, z których wynika, że w 2022 roku Rosja dostarczyła prawie 25 procent wzbogaconego uranu dla ponad 90 komercyjnych reaktorów atomowych w USA. Dla porównania, rok wcześniej było to 28 proc.

epravda.com.ua / Kresy.pl