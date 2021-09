W połowie 2022 roku Wilno i Warszawa mają zostać połączone bezpośrednią trasą kolejową

Od połowy przyszłego roku Wilno i Warszawa powinny zostać połączone bezpośrednią trasą kolejową. Zostało to uzgodnione podczas spotkania ministrów infrastruktury Polski i Litwy.

„Najważniejsza kwestia, która dotyczy bezpośrednio samych mieszkańców, to zgoda, abyśmy do II połowy następnego roku mieli pociąg, który połączy Wilno i Warszawę. Miałby przesiadkę też w Kownie. Gdybyśmy w następnym roku startowali z taką trasą, to byłoby radosne osiągnięcie. Ważne jest, aby był maksymalnie szybki, oczywiście nie aż tak, jak będzie, gdy powstanie Rail Baltica. Teraz jest ważne, aby podróż trwała do 8 godzin. Mamy nadzieję, że w 2026-2027 r. powstanie Rail Baltica, która skróci ten czas do 4 godzin. Jeszcze będziemy uzgadniali, jak często taki pociąg będzie jeździł. Byłoby idealnie, gdyby można było nim podróżować dwa razy w dzień – o poranku i wieczorem. To by pomogło utworzyć pewne przyzwyczajenia dla podróżnych” – powiedział Marius Skuodis, minister komunikacji i łączności Litwy, który był gościem „Salonu politycznego” portalu zw.lt. Trasa stanowiłaby przedłużenie obecnie kursującego pociągu osobowego Białystok-Kowno.

Skuodis po niedawnym spotkaniu z ministrem infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem stwierdził, że było ono „bardzo produktywne”, a sama rozmowa była „po prostu ciepła”.

Inicjatywa uruchomienia pociągu Wilno-Warszawa cieszy się poparciem premierów obu krajów. „Jak twierdzi pan Adamczyk, najpierw należy zacząć pracę, a wszystkie przeszkody zostaną pokonane. W zasadzie, już to robimy – tworzymy harmonogramy, szukamy nowych możliwości. Kwestia dotycząca pociągu Wilno-Warszawa – to tylko jedna z wielu, jakie omówiliśmy” – tłumaczy Skuodis.

Trwają również prace dotyczące rozwoju dróg przygranicznych. „Już dzisiaj mamy przed sobą listę dróg, które należy porządkować. W końcu miesiąca spotkają się wiceministrowie obu krajów. Sądzę, że w strefie przygranicznej na pewno możemy ulepszyć mniejsze, lokalne drogi. Ważnymi dla nas projektami są również Via Baltica i Rail Baltica” – dodaje. Minister stwierdził również, że planowane są dyskusje nad dostosowaniem dróg do potrzeb pojazdów wojennych.

Kresy.pl / kurier-kolejowy.pl / zw.lt