USA: Nowy szef Pentagonu zapowiedział oczyszczenie armii USA z „rasistów i ekstremistów”

W piątek amerykański Senat zatwierdził generała Lloyda Austina na stanowisko nowego szefa Pentagonu. Jest do pierwszy w historii USA czarnoskóry minister obrony. Zapowiedział oczyszczenie armii USA z „rasistów i ekstremistów”.

Za nominowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena kandydatem głosowało 93 senatorów, dwóch było przeciw – informuje „The Washington Post” (TWP). „To honor i zaszczyt służyć naszemu krajowi jako 28. minister obrony. Jestem szczególnie dumny, że jestem pierwszym Afroamerykaninem, który obejmuje to stanowisko” – napisał generał Austin na Twitterze.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 22, 2021