Grupa państw Europy Środkowej, na czele z Polską, po cichu wzywa prezydenta Ukrainy, by znalazł sposób na zakończenie wojny z Rosją – pisze amerykański dziennikarz śledczy i zdobywca Nagrody Pulitzera, Seymour Hersh.

Znany amerykański dziennikarz śledczy Seymour Hersh opublikował w środę artykuł, w którym nawiązał do ujawnionych w minioną sobotę przez „Washington Post” tajnych materiałów wywiadu USA. Pochodziły one z pakietu, który wyciekł do sieci za sprawą żołnierza amerykańskiej gwardii narodowej. Według tych dokumentów, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski „za plecami Białego Domu” w pierwszych miesiącach roku dążył do przeprowadzenia serii ataków rakietowych na terytorium Rosji.

„Pragnienie Zełenskiego, by przenieść wojnę do Rosji, może nie być jasne dla prezydenta [Joe Bidena – red.] i starszych rangą doradców w Gabinecie Owalnym” – pisze Hersh. Jego zdaniem, ani władze w Kijowie, ani w Moskwie, ani w Waszyngtonie nie są zainteresowane rozmowami nawet o tymczasowym zawieszeniu broni. Mowa jest zasadniczo tylko o ukraińskiej kontrofensywie.

„Ale szykuje się coś innego” – zaznacza dziennikarz. Według jego źródeł, grupa państw Europy Środkowej nieoficjalnie apeluje do prezydenta Ukrainy, by znalazł drogę do zakończenia wojny i umożliwić rozpoczęcie procesu odbudowy państwa. Powołuje się na to, co „niektórzy w amerykańskiej społeczności wywiadowczej wiedzą i w sekrecie podają”.

Jak pisze Hersh odbywa się to „za namową urzędników rządowych różnych szczebli w Polsce, na Węgrzech, na Litwie, w Estonii, Czechosłowacji [tak w oryginale – red.] i Łotwy”. Zaznacza, że „wszystkie te kraje są sojusznikami Ukrainy i zadeklarowanymi przeciwnikami Władimira Putina”.

„Na czele tej grupy stoi Polska, które władze już nie boją się rosyjskiej armii, ponieważ po jej działaniach na Ukrainie, blask jej sukcesu spod Stalingradu podczas II wojny światowej jest w strzępach. [Ta grupa – red.] po cichu wzywa Zełenskiego, by znalazł sposób na zakończenie wojny – nawet samemu rezygnują, w razie konieczności – i umożliwić rozpoczęcie procesu odbudowy kraju” – twierdzi Hersh.

Według dziennikarza, z przechwyconych rozmów i innych danych „znanych wewnątrz CIA” Zełenski co prawda nie ustępuje, „ale zaczyna tracić prywatne poparcie ze strony swoich sąsiadów”.

seymourhersh.substack.com / Kresy.pl