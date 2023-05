„Cyrk Zełenskiego” we francuskim radiu. Ambasador Ukrainy żąda przeprosin

Na antenie francuskiej stacji opublikowano skecz, w którym wyśmiewano wizytę „cyrku Zełenskiego” we Francji. Ambasador Ukrainy żąda przeprosin.

W tym tygodniu na antenie francuskiego radia RTL wyemitowano audycję, zawierającą żarty na temat wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, we Francji.

W mediach społecznościowych stacji zamieszczono fragment audycji, z podpisem „Cyrk Zełenskiego, już wkrótce”.

W audycji wystąpił lyoński komik Laurent Gerra, przedstawiając „trupę prezydenta Ukrainy”, mówiąc m.in.: „Cyrk Zełenskiego objeżdża całą Europę ze swoją menażerią”, by w ten sposób zdobyć poparcie dla Ukrainy. Było to nawiązanie do serii wizyt ukraińskiego przywódcy w państwach Europy Zachodniej, w tym we Włoszech, w Niemczech, we Francji i w Wielkiej Brytanii.

W programie komik jako cyrkowców przedstawił też m.in. prezydenta USA Joe Bidena, jako „wspaniałego amerykańskiego akrobatę”, który „balansuje na chodziku”, prezydenta Francji Emmanuela Macrona jako śpiewającego żonglera. Pojawiła się też „kobieta z brodą”, co miałoby odnosić się do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.

У Франції ведучі радіостанції назвали турне президента Володимира Зеленського до країн Європи «шапіто». «Цирк Зеленського гастролює по всій Європі зі своїм звіринцем…», — показав карикатуру на президента України комік Лоран Герра. Посол України у Франції вимагає вибачень… pic.twitter.com/5RZJzvaqYH — hromadske (@HromadskeUA) May 17, 2023

Audycja wywołała jednak krytykę wśród internautów.

Sprawę skomentowała m.in. znana francuska dziennikarka, Marion Van Renterghem. Napisała, że „we Francji mamy prawo śmiać się ze wszystkiego”, a Gerra i jego koledzy „mają prawo pokazać smutny spektakl śmiania się z tego, co nie jest śmieszne”.

„Dziękujemy Ukraińcom, którzy zginęli za to, żebyśmy mogli zachować te prawa przeciwko Putinowi, który z nimi walczy” – dodała.

Ambasador Ukrainy we Francji, Wadym Omełczenko, określił nagranie jako przykład cynizmu i braku taktu. Oświadczył też, że nie wierzy, by były to słowa typowe dla Francuzów.

„Żadnej empatii, żadnej odpowiedzialności” – napisał dyplomata. „Żądam przeprosin dla mojego prezydenta i narodu ukraińskiego, który cierpi i walczy za ich wolność, a także za waszą wolność i za możliwość cieszenia się łatwym życiem”.

