Media: Izrael dostarcza Ukrainie za pośrednictwem Polski systemy zwalczania dronów

Izraelski przemysł obronny dostarcza Ukrainie systemy zwalczania dronów za pośrednictwem Polski – podał w poniedziałek The Times of Israel. Źródła w izraelskim przemyśle potwierdziły, że sprzęt jest sprzedawany do Polski, aby obejść odmowę Izraela dotyczącą sprzedaży zaawansowanej broni Ukrainie.

Źródła w izraelskim przemyśle obronnym wyjaśniły, że systemy zwalczania dronów, które mogą przechwytywać i zakłócać pracę bezzałogowców, zostały sklasyfikowane jako „zaawansowana technologia defensywna” i dlatego nie są dopuszczone do sprzedaży na Ukrainę – pisze The Times of Israel.

Firma izraelskiego przemysłu obronnego miała poinformować resort obrony, że sprzedaż dotyczy Polski i nie wie, iż Warszawa pośredniczy w przekazywaniu broni do Kijowa. Medium zwraca uwagę, że izraelski rząd „nie wydawał się zainteresowany storpedowaniem umowy”.

Resort obrony Izraela nie skomentował opisywanych doniesień.

Dziennik zwraca uwagę, że Izrael jest liderem w rozwoju technologii do zwalczania dronów. W produkcję omawianych systemów zaangażowanych jest kilka izraelskich firm: Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear i Avnon Group.

Izraelskie systemy zostały rozmieszczone przez Azerbejdżan w konflikcie z Armenią, a także sprzedane Stanom Zjednoczonym oraz krajom Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy Wschodniej.

Medium przypomina, że izraelski resort obrony nie pozwolił krajowym firmom na sprzedaż „zaawansowanego uzbrojenia” Ukrainie, ponieważ zaszkodziłoby to „wrażliwym stosunkom” Jerozolimy z Moskwą.

timesofisrael.com / Kresy.pl