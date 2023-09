Unia Europejska wysyła swojego przedstawiciela na Kaukaz

W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół Górskiego Karabachu Unia Europejska wysyła na Kaukaz swojego specjalnego przedstawiciela do spraw Kaukazu Południowego.

Ogłosił na Twitterze, że wysyła na miejsce specjalnego przedstawiciela UE na Kaukaz Południowy.

„W związku z operacją wojskową Azerbejdżanu przeciwko Ormianom w Karabachu zdecydowałem się wysłać w region specjalnego przedstawiciela UE Toivo Klaara. Będzie nam składał sprawozdania ze stanu rzeczy” – powiedział Borrell.

Borrell nie sprecyzował, czy dyplomata wybiera się tylko do Azerbejdżanu, czy odwiedzi także Erewan.

Toivo Klaar był ściśle zaangażowany w proces negocjacji, w których pośredniczyła UE, między Armenią a Azerbejdżanem w poprzednich miesiącach i latach. Funkcję tę pełni od 2017 roku.

