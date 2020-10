Azerbejdżan: kolejny armeński Su-25 zestrzelony. Armenia: zestrzeliliśmy kolejne drony Bayraktar TB2 [+FOTO/+VIDEO]

Azerbejdżan twierdzi, że jego siły zestrzeliły kolejny armeński samolot szturmowy Su-25. Armenia uznaje to za dezinformację i informuje o zestrzeleniu dronów Bayraktar TB2, produkowanych w Turcji i używanych przez Azerów.

W minioną niedzielę ministerstwo obrony Azerbejdżanu podało, że wczesnym popołudniem czasu lokalnego azerbejdżańska obrona przeciwlotnicza „zestrzeliła kolejny samolot szturmowy Su-25 armeńskich sił zbrojnych”. Strona azerska twierdzi, że samolot próbował przeprowadzić nalot na pozycje armii Azerbejdżanu w rejonie Cəbrayıl / Dżyrakan w Górskim Karabachu. Azerowie nie przedstawili jednak żadnych dodatkowych informacji ani zdjęć z tego rzekomego zdarzenia.

Informacje te powtórzyły m.in. media tureckie, dodając, że minister obrony Turcji Hulusi Akar pogratulował w rozmowie telefonicznej władzom Azerbejdżanu zestrzelenie kolejnych armeńskich maszyn.

Tego samego dnia Azerbejdżan informował o zajęciu miasta Füzuli / Waranda, w rejonie którego znajdowała się baza wojskowa sił armeńskich. Strona azerska podała, że w pobliżu tego niewielkiego, ale istotnego strategicznie miasta, zajęto dużą ilość amunicji, a także broni i sprzętu wojskowego pozostawionego przez siły Ormian, w tym haubice holowane i czołgi. Informowano też o zestrzeleniu armeńskich dronów.

Resort obrony Armenii twierdzi, że kolejne komunikaty Azerbejdżanu na temat zestrzelenia armeńskich Su-25 są dezinformacją. Jednocześnie, Ormianie od poniedziałku podają informacje o kolejnych azerbejdżańskich dronach zestrzeliwanych przez obronę przeciwlotniczą. Na dowód zamieszczają fotografie elementów zestrzelonych bezzałogówców, które ich zdaniem należały do produkowanych przez Turcję dronów Bayraktar TB2. W środę rano pojawiła się też ogólnikowa informacja o zestrzeleniu bliżej nieokreślonego, azerskiego samolotu w południowej części Górskiego Karabachu. Wcześniej Armenia parę razy podawała, że rzekomo zestrzelono Su-25 należące do Azerbejdżanu.

Today, in the result of hostilities in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone, the air defense units of the Defense Army shot down 5 enemy UAVs. pic.twitter.com/qJOvw9ATRw

The remote-controlled camera model of the Turkish #Bayraktar TB2 combat UAV, which was hit by the air defense unit of #Artsakh Defense Army yesterday, is L-3 WESCAM CMX-15D. It was manufactured in June 2020 by Canadian company WESCAM & installed on Bayraktar TB2 in Sep. 2020. pic.twitter.com/FtgXMke59M

— Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) October 20, 2020