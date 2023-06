Borrell wzywa przywódców Serbii i Kosowa na rozmowy do Brukseli

Prezydent Serbii Aleksandar Vučic premier Kosowa Albin Kurti zostali zaproszeni na pilne rozmowy do Brukseli.

W czwartek prezydent Serbii Aleksandar Vucic i premier Kosowa Albin Kurti zostali zaproszeni na pilne rozmowy do Brukseli. poinformował o tym na Twitterze Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell.

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis

We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU

June 22, 2023