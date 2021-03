SAB: Ordo Iuris wyrzucone ze swojej siedziby w Brukseli

Lewicowa organizacja Solidarity Action Brussels poinformowała w środę, że po jej donosach Ordo Iuris zostało wyrzucone ze swojej siedziby w Brukseli.

W środę lewicowa organizacja Solidarity Action Brussels poinformowała, że po jej donosach Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris został wyrzucony ze swojej siedziby w Brukseli.

„Ordo Iuris znów wynosi się z Brukseli! Solidarity Action Brussels nawiązał kontakt z właścicielem budynku, w którym OI wynajęło swoje nowe biuro. Właściciel nie był świadomy prawdziwej działalności OI. Dziś umowa OI została natychmiast rozwiązana. Kiedy zrozumiecie, że Bruksela to strefa wolna od homofobii?” – czytamy na Twitterze brukselskiej organizacji.

„Firmą, która szybko zareagowała w celu ochrony praw człowieka i rozwiązania umowy z Ordo Iuris, jest Topos. Bardzo wam za to dziękujemy!”.

Ordo Iuris out of Bxl once again ! SAB took contact with the owner of the building where OI hired its new office. The owner was not aware of the real activities of OI. Today, OI contract was terminated immediately. When will you understand that Bxl is a homophobia free zone ? pic.twitter.com/eODsUrbrfk

— Solidarity Action Brussels (@actbrussels) March 31, 2021