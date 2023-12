Umowa ramowa na polskie elementy systemu uzbrojenia wspierające armatohaubice

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu Sullivan powiedział - "Kongres musi zdecydować, czy kontynuować wspieranie walki o wolność na Ukrainie, jako część koalicji 50 państw, którą zbudował prezydent Biden, czy zignorować lekcje historii i pozwolić Putinowi wygrać. To jest prosty wybór" - słowa amerykańskiego urzędnika zacytował portal TVP Info.

Sullivan wykorzystał konferencję, by ponownie wezwać członków amerykańskiego parlamentu do poparcia wydzielenia Ukrainie kolejnej transzy wsparcia - tym razem o wysokości 60 mld dol. Jak wyjaśniał - "bierzemy potem pieniądze, które Kongres nam daje i kupujemy za to nową broń, by zastąpić to, co daliśmy".