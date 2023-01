„Dziennik Zbrojny”: HSW do 2027 r. ma wyprodukować 144 haubice Krab, w tym 54 dla Ukrainy

Na podstawie danych od Agencji Uzbrojenia „Dziennik Zbrojny” szacuje, że w latach 2022-2027 Huta Stalowa Wola ma dostarczyć równolegle 90 samobieżnych armatohaubic Krab dla Sił Zbrojnych RP i 54 dla Ukrainy.

Jak podał portal „Dziennik Zbrojny”, nastąpiła zmiana harmonogramu dostaw samobieżnych armatohaubic Krab. Serwis powołuje się na informacje od rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia, ppłk Krzysztofa Płatka.

Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku Huta Stalowa Wola S.A. podpisała umowę o wartości 4,649 mld zł brutto na dostawę w latach 2018-2024 czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina, w tym 96 armatohaubic samobieżnych (AHS) kal.155 mm Krab.

W latach 2019-2021 w ramach tego kontraktu dostarczono dwa moduły i pierwszą baterię z trzeciego, czyli łącznie 7 baterii. Stąd, pozostało jeszcze pięć baterii, z czego dwie miały zostać przekazane wojsku w 2022 roku.Nie doszło jednak do tego z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od lutego 2022 r. cała produkcja „Krabów” w Hucie prowadzona jest dla wojsk ukraińskich.

Żeby uregulować tę sytuację, w grudniu 2022 roku zawarty został aneks z Agencją Uzbrojenia do umowy z 2016 roku, zmieniający termin dostaw pozostałych pięciu baterii z lat 2022-2024 na lata 2025-2027.

Wartość samego kontraktu nie uległa zmianie. Agencja Uzbrojenia podkreśla, że HSW realizuje równolegle dwa zamówienia. Pierwsze, to zamówienie z września 2022 roku, o wartości 3,81 mld zł brutto, które dotyczy dostarczenia Siłom Zbrojnym RP dwóch kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych, w tym 48 systemów Krab, w latach 2025-2027. Drugie, to zamówienie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, Według agencji, przekłada się to na wykorzystanie maksymalnych możliwości produkcyjnych wykonawcy.

Według szacunków „Dziennika Zbrojnego”, w latach 2022-2027 HSW powinna dostarczyć polskiej armii 5 baterii z umowy z 2016 roku oraz 6 baterii z umowy z 2022 roku. Każda bateria liczy 8 armatohaubic Krab. Wraz z 2 „Krabami” dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia, daje to łącznie 90 samobieżnych armatohaubic dla Sił Zbrojnych RP.

W przypadku zamówienia dla Ukrainy, według szacunków „Dziennika Zbrojnego”, chodzi o 9 baterii po 6 „Krabów” każda, czyli 54 armatohaubice.

Tym samym, w ciągu 6 lat HSW ma wyprodukować 144 samobieżne armatohaubice Krab (20 baterii). Rocznie to średnio 24 systemy (3,3 baterii). W praktyce oznaczałoby to, że Juta produkowałaby jeden dywizjon w polskiej konfiguracji na rok.

„DZ” zaznacza, że z dostępnych danych wynika również, iż w latach 2023-2024 HSW będzie realizowała dostawy AHS Krab w ramach zamówienia dla Ukrainy.

Dodajmy, że poza produkcją „Krabów”, HSW prowadzi remonty i naprawy dostarczonego sprzętu, co ma wpływ na moce produkcyjne zakładu.

Jednocześnie, do końca 2021 roku HSW S.A. dostarczyła dla Sił Zbrojnych RP 80 sztuk haubic Krab.

W tym kontekście przypomnijmy, że w październiku ub. roku minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że Polska podarowała Ukrainie trzy dywizjony Krabów – czyli 54 armatohaubice, a nie 18 sztuk, jak wcześniej podawano. Ze słów Reznikowa wynikało zarazem, że Polska posiadała wówczas, szacunkowo, tylko około 30-40 AHS Krab.

Niezależnie od tego, w czerwcu, w Kijowie podpisano umowę o wartości około 3 mld złotych, dotyczącą zakupu przez Ukrainę ponad 54 sztuk polskich samobieżnych armatohaubic Krab dla trzech dywizjonów artylerii. Ze słów Reznikowa wynikało, że łącznie z podarowanymi przez Polskę armatohaubicami Ukraina będzie miała 108 Krabów.

We wrześniu 2022 r., minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na kolejne dostawy haubic samobieżnych KRAB dla Wojska Polskiego, wraz z wozami towarzyszącymi na potrzeby dywizjonowych modułów ogniowych REGINA. W skład zamówienia wchodzi 48 haubic samobieżnych, 22 wozy dowodzenia i dowódczo-sztabowe, 12 wozów amunicyjnych, 2 warsztaty remontu uzbrojenia i elektroniki, pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Również we wrześniu, polski MON zaproponował krajom zachodnim zakup armatohaubic Krab, aby przekazać je Ukrainie. „Ja ze swej strony przedstawiłem ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie jeśli chodzi o armatohaubice Krab. Jest to oferta skierowana do państw szczególnie zachodu Europy, które zamawiając Kraby na rzecz Ukrainy, mogą dobrze zainwestować swoje pieniądze” – mówił wicepremier.

155 mm haubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem. Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia.

Dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl