Ukraina ma więcej Krabów niż Polska [+VIDEO]

Ołeksij Reznikow poinformował 13 października, że Polska przekazała Ukrainie trzy dywizjony Krabów – czyli 54 armatohaubice (ukraiński dywizjon artylerii składa się z 18 armatohaubic) – poinformował portal Fakty ICTV.

„Teraz będziemy odbierać kolejną partię Krabów. Zawarliśmy kontrakt. Wy wiecie, że na początku otrzymaliśmy do rządu Polski podarunek, trzy dywizjony, a dodatkowo zawarliśmy kontrakt z Ministerstwem Obrony na kolejne trzy dywizjony i ten kontrakt jest już dziś realizowany, zapłaciliśmy pierwszą transzę i odpowiednio w najbliższym czasie będziemy otrzymywać dodatkowe Kraby (155 kaliber). Nasi chłopcy wyjechali już na szkolenie, aby opanować te Kraby. Tak, to zabiera czas – tygodnie, nie miesiące i oczywiście nie lata” – mówił.

Reznikow dodał także, że szkolenie ukraińskich operatorów Krabów trwa trzy tygodnie. Trudno jest określić dokładną liczbę Krabów, którą Polska posiadała przed dostarczeniem sprzętu na Ukrainę, ale w mediach branżowych najczęściej padała liczba 80.

Przypomnijmy, że w czerwcu W Kijowie podpisano umowę o wartości około 3 mld złotych, dotycząca zakupu przez Ukrainę ponad 54 sztuk polskich samobieżnych armatohaubic Krab dla trzech dywizjonów artylerii. Ze słów Reznikowa wynika, że łącznie z przekazanymi armatohaubicami Ukraina będzie miała 108 Krabów.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził we wrześniu umowę na kolejne dostawy haubic samobieżnych KRAB wraz z wozami towarzyszącymi na potrzeby dywizjonowych modułów ogniowych REGINA. W skład zamówienia wchodzi 48 haubic samobieżnych, 22 wozy dowodzenia i dowódczo-sztabowe, 12 wozów amunicyjnych, 2 warsztaty remontu uzbrojenia i elektroniki, pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Również we wrześniu, polski MON zaproponował krajom zachodnim zakup armatohaubic Krab, aby przekazać je Ukrainie. „Ja ze swej strony przedstawiłem ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie jeśli chodzi o armatohaubice Krab. Jest to oferta skierowana do państw szczególnie zachodu Europy, które zamawiając Kraby na rzecz Ukrainy, mogą dobrze zainwestować swoje pieniądze” – mówił wicepremier.

Zgodnie z umową, jaką w grudniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia MON zawarł z HSW, polska armia ma do 2024 roku pozyskać 96 armatohaubic Krab za ponad 4 mld złotych. Ponadto, polscy żołnierze mają otrzymać również 12 wozów dowódczo-sztabowych, 32 wozy dowodzenia różnego szczebla, 24 wozy amunicyjne oraz 4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki. Łącznie z wcześniejszą umową, z roku 2014, w ramach której HSW dostarczyła 24 Kraby wraz z pojazdami dowodzenia i wsparcia logistycznego za kwotę ok 1 mld. zł., Wojsko Polskie będzie docelowo dysponować 120 Krabami.

Armatohaubice Krab są elementem programu Regina. W ramach obowiązujących kontraktów Siłom Zbrojnym RP dostarczono już 80 ze 120 haubic, a także Artyleryjskie Wozy Amunicyjne, Wozy Dowódcze i Dowódczo-Sztabowe, a także Warsztaty Remontu Uzbrojenia i Elektroniki.

155 mm haubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem. Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia.

