Nagłe spotkanie AU z HSW. Płatek: „nadchodzą bardzo dobre wieści dla KRABA”

W piątek doszło do nagłego spotkania między Agencją Uzbrojenia i Hutą Stalowa Wola. Były rzecznik Agencji Uzbrojenia zapowiedział ” bardzo dobre wieści dla Krabów”.

„Moją intencją nie było w jakikolwiek sposób podważenie bardzo dobrych relacji między HSW S.A. a Agencją Uzbrojenia. Wręcz przeciwnie, dzięki efektywnemu podejściu i dobrej współpracy z Agencją Uzbrojenia, jako HSW S.A. uzyskaliśmy wieloletnie zamówienia na wiele grup asortymentowych wyrobów przez nas oferowanych, co w dużej mierze przekłada się na dynamiczny rozwój naszego zakładu, stabilność zatrudnienia i nieustanny wzrost kompetencji. Jednocześnie wyjaśniam stanowisko przedstawione przez HSW S.A. na platformie LinkedIn odnosiło się do materiału prasowego red. Macieja Miłosza pt. Kolejne armatohaubice z Korei. Niejasności w sprawie amunicji opublikowanego na łamach Dziennik Gazeta Prawna w dniu 30 listopada 2023 r. Oświadczam, że relacje pomiędzy HSW S.A. a Agencją Uzbrojenia, zbudowane w ramach wieloletniej zbudowane w ramach wieloletniej kooperacji nie tylko pozostają serdeczne i partnerskie, ale również z pewnością przełożą się na wymierne, wspólne korzyści dla obu stron!” – cytuje agencja powołując się na Prezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A Jana Szwedę.

“Chciałbym jednoznacznie uciąć jakiekolwiek spekulacje, pojawiające się w przestrzeni medialnej i dotyczące relacji oraz współpracy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a HSW S.A. W ocenie Agencji Uzbrojenia Huta Stalowa Wola S.A. jest nie tylko wiodącym podmiotem polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale również wiarygodnym partnerem, który udowodnił swoje kompetencje efektywnie i terminowo wywiązując się z przyjętych zobowiązań. Zaufaliśmy HSW S.A. i nigdy nie zawiedliśmy się na świetnych jakościowo wyrobach dostarczanych przez tego wykonawcę do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie deklaruję, że kolejne wspólne wyzwania są przed nami, o czym z przyjemnością wkrótce poinformuję” – poinformował gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia.

Były rzecznik Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek poinformował, że wkrótce zostaną przedstawione bardzo dobre wieści dla Krabów: “w momencie zbliżającej się umowy na kolejne haubice samobieżne K9 należy wziąć głęboki oddech i nie ulegać emocjom wzbudzanym przez siewców defetyzmu i cierpliwie czekać na nadchodzące bardzo dobre wieści w sprawie haubic Krab”.

W interesie 🇵🇱Sił Zbrojnych jest, żeby jak najefektywniej były one zasilane nowoczesnym sprzętem wojskowym. Najlepiej jeśli będzie to sprzęt produkowany w kraju przez polski przemysł, ale sprzęt zagraniczny, szczególnie uwzględniający polskie rozwiązania i serwisowany w Polsce, w… pic.twitter.com/n8H9CEUWOg — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) December 1, 2023

Warto zaznaczyć, że Maciej Miłosz, autor tekstu do którego odnosi się Jan Szweda uważa, że informacje o zwiększonych mocach przerobowych HSW są zaskakujące. “Pod koniec kwietnia Mariusz Błaszczak pisał tak: “MON wykorzystuje maksymalne moce produkcyjne HSW”, które miały być zapełnione do 2027. Podobnie mówiła Polska Grupa Zbrojeniowa. Teraz prezes HSW twierdzi, że moce produkcyjne są znacznie większe i zaskakuje AU. Zagadka się wyjaśni za nowego za(rządu)”.

Media branżowe podają, że Agencja Uzbrojenia jest w sporze z Hutą Stalowa Wola, problemem mają być zamówienia koreańskich haubic K9PL. Wojsko chce przyspieszyć zamówienia haubic z Korei, natomiast HSW deklaruje, że moce produkcyjne firmy są wystarczające, aby zwiększyć produkcję.

Przypomnijmy, że Szwedo dementował informacje o niewystarczających mocach produkcyjnych Huty Stalowa Wola S.A., według niego w ostatnim czasie zainwestowano bardzo duże środki na rozwój potencjału produkcyjnego.

Sprawę skomentował publicysta wojskowi Jarosław Wolski: “Nieoficjalnie można usłyszeć że do 2027 Huta mogłaby wyprodukować ponad to co planowo ma wykonać aż 130-150 dodatkowych AHS Krab. Stoi to w mocnej kontrze do optyki wojska która jest taka jak przedstawiłem w poniedziałek/wtorek. Paradoksalnie zamówienia na kolejne Kraby – niezależnie od zakupów z Korei – i tak powinny być niezwłocznie złożone ponieważ potrzeby SZ nawet w obrębie 4 dywizji i minimum 4-5 Brygad Artylerii są i tak na tyle duże że zaabsorbowałyby owe dodatkowe 5 DMO Krab. Ciekawe czy nowy MON i AU w 2024 powiedzą „sprawdzam” i zamówią dodatkowe Kraby w Hucie”. Wcześniej Wolski przekonywał, że linia produkcyjna Krabów jest obłożona aż do 2027 roku.

