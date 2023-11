Ukrainiec zatrzymany na lotnisku. Miał w plecaku granat i naboje

Na lotnisku w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymano we wtorek 25-letniego obywatela Ukrainy, który miał w bagażu podręcznym 15 sztuk ostrej amunicji oraz granat ćwiczebny. Zamierzał lecieć do Malagi. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

We wtorek funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa Lotów z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, którzy na co dzień prowadzą nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa realizowaną przez pracowników lotniska, otrzymali informację o ujawnieniu 15 sztuk amunicji ostrej oraz granatu ćwiczebnego do pozoracji w bagażu podręcznym 25-letniego obywatela Ukrainy.

“Mężczyzna nie miał żadnych stosownych zezwoleń na posiadanie i wywóz amunicji, czym naruszył art. 263 § 2 kodeksu karnego, dlatego został zatrzymany, a następnie przesłuchany. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej tłumaczył, że podróżuje z Ukrainy, a plecak wraz z zawartością pożyczył od kolegi zupełnie nie wiedząc, że w środku znajdują się przedmioty niebezpieczne” – podkreśla SG.

Obywatel Ukrainy zostanie przewieziony w środę do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim w celu kontynuacji czynności w sprawie.

Posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Agencja Frontex podała we wrześniu, że liczy się z możliwością napływu dużych ilości nielegalnej broni z Ukrainy do Polski i innych państw członkowskich UE po zakończeniu wojny.

Agencja Frontex w swoim corocznym raporcie analizuje zagrożenia, z którymi mierzyć może się Unia Europejska. Zwraca w nim uwagę m.in. na duże ilości broni na Ukrainie, poza kontrolą, w związku z toczącą się tam wojną. Przewiduje, że z czasem, a szczególnie gdy skończą się działania wojenne, broń masowo rozdawana obywatelom oraz dostarczana z Zachodu, w tym z Polski, zacznie masowo trafiać na czarny rynek. Będzie to korzyść nie tylko dla grup przestępczych, ale też dla przemytników.

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl