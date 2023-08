Ukrainiec szalał BMW we Wrocławiu. Dostał 50 punktów karnych

24-letni obywatel Ukrainy otrzymał 50 punktów karnych, a także wysoką grzywnę. Podczas brawurowej jazdy BMW po Wrocławiu popełnił mnóstwo wykroczeń, m.in. wyprzedzał na przejściu dla pieszych.

Jak czytamy, uwagę policjantów zwrócił pewien kierowca samochodu BMW, który jechał pomiędzy osiedlem Jagodno a ulicą Hubską we Wrocławiu. “Osoba prowadząca ten pojazd wykonywała bardzo niebezpieczne manewry na drodze w postaci m.in. przekraczania prędkości, wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu, gdzie ruch nie jest kierowany, niestosowania się do znaków poziomych, a także niesygnalizowania manewrów zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy” – poinformowała wrocławska policja w czwartek.

Funkcjonariusze zatrzymali w bezpiecznym miejscu samochód do kontroli.

Przeczytaj: Ukrainiec zatrzymany za przemyt psychotropów [+VIDEO]

Okazało się, że 24-letni obywatel Ukrainy nie posiada uprawnień do kierowania, dlatego policjanci sporządzili stosowny wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto kierujący oświadczył, że spieszył się do kolegi, a pojazd, którym się poruszał należy do jego koleżanki.

Za popełnione wykroczenia kierujący BMW otrzymał łącznie 50 punktów karnych i 3,2 tys. złotych grzywny.

Policja opublikowała nagranie pokazujące jazdę obywatela Ukrainy.

Zobacz także: Ukrainiec posiadał znaczne ilości narkotyków. Trafił do aresztu

wroclaw.policja.gov.pl / Kresy.pl