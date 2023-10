Ukraińcy włamywali się do aut za pomocą “wygłuszacza sygnałów”. Trafili do aresztu

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali dwóch Ukraińców, podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dwaj obywatele Ukrainy są podejrzani o kradzieże z włamaniem do samochodów. “Od czerwca br. na terenie tomaszowskich parkingów sklepowych doszło do co najmniej trzech przypadków przestępczego procederu z udziałem zatrzymanych mężczyzn. 48 i 49-latek, aby dostać się do wnętrza samochodu, wykorzystywali urządzenie zagłuszające fale radiowe pilota sterującego centralnym zamkiem pojazdu” – podała tomaszowska policja we wtorkowym komunikacie.

Jak czytamy, “w konsekwencji zamykane pilotem auto, pozostawało otwarte. Tym sposobem mężczyźni bez problemu dostawali się do wnętrza samochodu, skąd kradli pozostawione tam pieniądze, karty kredytowe i dokumenty”.

Obecnie straty szacowane są na ponad 33 tys. zł. Część skradzionego mienia udało się odzyskać. “Pokrzywdzeni to ob. Ukrainy” – podaje policja.

48 i 49-latek usłyszeli zarzuty dokonania oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do trzech samochodów. W poniedziałek sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

