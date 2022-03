Specustawa o uchodźcach nie pozwala na eksmisję najemców z Ukrainy

Wbrew twierdzeniom rządu, specustawa o uchodźcach z Ukrainy nie ułatwia właścicielom mieszkań potencjalnej eksmisji niechcianych najemców z Ukrainy.

Jak podaje serwis Money.pl, wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli rządu, w tym premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, uchodźcy z Ukrainy, którzy wynajmą w Polsce mieszkania, będą jednak objęci identyczną ochroną lokatorską jak każda inna osoba.

Według rządu, przyjęta w tej sprawie specustawa miała rzekomo ułatwić właścicielom mieszkań eksmisję niechcianych lokatorów z Ukrainy. Miało to sprawić, by Polacy użyczając oraz wynajmując mieszkania Ukraińcom czuli się pewnie i swobodnie. Miało to istotne znaczenie, bo uchodźcy z Ukrainy zasadniczo chcą zawierać umowy najmu na krótki czas, do czego wynajmujący odnoszą się niechętnie.

Portal Money.pl przeprowadził w tej sprawie analizę przepisów, z której wynika, iż specustawa ogranicza prawa lokatorskie najemców tylko w odniesieniu do bezpłatnego użyczenia lokalu oraz tzw. najmu okazjonalnego, z zasady znacznie lepiej zabezpieczającego interesy wynajmującego. Natomiast najemcy z Ukrainy są traktowani identycznie jak Polacy. To oznacza, że jeśli właściciel chciałby za jakiś czas, żeby Ukraińcy z jakiegoś powodu wyprowadzili się, to gmina musi im zapewnić lokal zastępczy. Eksmisja byłaby natomiast niemożliwa z uwagi na obowiązujące wciąż przepisy związane z pandemią.

Również Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pytania money.pl potwierdza, że żaden przepis ustawy nie ogranicza praw lokatorskich uchodźców z Ukrainy, którzy wynajmują mieszkanie i stosuje się tu „te same przepisy, co w przypadku wszystkich innych najemców”. Jedynie w przypadku tzw. najmu okazjonalnego uchodźca z Ukrainy nie musi wskazywać lokalu, do którego się przeniesie, gdy właściciel mieszkania będzie rozwiązywał z nim umowę.

Ministerstwo poinformowało też, że wyłączenie stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczy jedynie przypadków użyczenia mieszkania uchodźcom w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W takich przypadkach nie obowiązuje też czasowy zakaz eksmisji, wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa.

W prawie cywilnym uznaje się, że użyczenie jest bezpłatne, a najem odpłatny. Stąd, ze szczególnej ochrony nie korzystają ci, którzy skorzystali na pomocy Polaków udostępniających mieszkania, ale już ci, którzy wynajmują, już tak.

Według money.pl, „najważniejsi politycy w państwa byli zaskoczeni tym, jak ostatecznie brzmi specustawa” i w związku z tym prawdopodobnie przepisy zostaną znowelizowane. Dodano, że projekt nowelizacji specustawy jest już gotowy. Ponadto, na rozpatrzenie czeka projekt nowelizacji, który sprawi, że beneficjentami przepisów specustawy będą również te osoby z Ukrainy, które nie przyjechały do Polski bezpośrednio, ale np. przez Rumunię czy Mołdawię. Portal dodaje, że wiceminister Wąsik najpierw twierdził, że to świadoma decyzja twórców specustawy, jednak już po kilku dniach od jej przyjęcia pojawił się jednak projekt nowelizacji.

Specustawa ws. uchodźców

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na osobę.

Money.pl / Kresy.pl