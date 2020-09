Fundacja Życie i Rodzina żąda usunięcia księdza Alfreda Wierzbickiego z KUL

Fundacja Życie i Rodzina podczas środowej konferencji prasowej w Lublinie zaprezentowała samochód z przyczepką, na której umieszczono banner informujący o postępowaniu ks. prof. Wierzbickiego z KUL na rzecz lewicowego aktywisty Michała Sz. posługującego się pseudonimem „Margot”.

Jak poinformowała Fundacja Życie i Rodzina, działacze domagają się usunięcia ks. prof. Alfreda Wierzbickiego z KUL, powodem ma być poręczenie księdza za za podejrzanego o szereg przestępstw Michała Sz., pseudonim „Margot”.

Zdaniem organizacji poręczanie za taką osobę przez wykładowcę katolickiej uczelni jest rzeczą skandaliczną. Wpisuje się w kampanię od dawna prowadzoną przez ks. Wierzbickiego, a mającą na celu oswajanie społeczeństwa z ideologią skrajnej lewicy i przesuwanie debaty publicznej w stronę akceptacji postulatów LGBT.

Według Fundacji do tej kampanii ks. Wierzbicki wykorzystuje autorytet pracownika naukowego KUL. Udziela wywiadów mediom jawnie nieprzychylnym Kościołowi Katolickiemu – nie w celu obrony Kościoła, ale po to, by siać zamęt, co do jego nauki. Matkę Bożą nazywał „matką gender”, o aresztowanym Michale Sz. wypowiadał się per „ona” przyjmując jako własną optykę płci społeczno-kulturowej.

„Katolicka uczelnia nie może zatrudniać do pracy ze studentami osoby, która swoją działalnością publiczną szkodzi Kościołowi. Taka osoba nie będzie miała dobrego wpływu na kolejne roczniki studentów, z którymi pracuje” – powiedział Krzysztof Kasprzak podczas konferencji.

Na portalu Twojepetycje.pl ruszyła zbiórka podpisów pod petycją o odwołanie go ze stanowiska na uniwersytecie. „Już przeszło 2000 osób podpisało petycję o usunięcie z KUL promotora lewackich ideologii ks. Wierzbickiego! Dość ideologii LGBT na katolickim uniwersytecie!” – piszą organizatorzy.

Przedstawiciele fundacji uważają, że w swojej działalności publicznej ks. Wierzbicki od lat wypowiada się niezgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, promuje ideologię gender, a ostatnio poręczył za podejrzanego o szereg przestępstw Michała Sz., pseudonim „Margot”. Michał Sz. decyzją sądu przebywał w areszcie w Płocku. Jest podejrzany o rozboje oraz serię profanacji. Promuje ideologię gender twierdząc, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą i każe mówić do siebie jak do kobiety. Współpracuje z innymi bojówkarzami LGBT i inspiruje działaczy tego środowiska do kolejnych zamieszek.

Kresy.pl