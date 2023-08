Ukraińcy przemycali nielegalnych imigrantów na Zachód

Funkcjonariusze z Placówki SG w Sosnowcu, wraz z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, udaremnili próbę przewiezienia 18 cudzoziemców do krajów Europy Zachodniej.

23 sierpnia, funkcjonariusze z Placówki SG w Sosnowcu, wraz z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, udaremnili próbę przewiezienia 18 cudzoziemców do krajów Europy Zachodniej. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 16 mężczyzn i 2 kobiety.

Wśród nich były 3 osoby nieletnie (w wieku od 5 do 11 lat). Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w naszym kraju. Mieli jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynikało, że prawdopodobnie są obywatelami Syrii. Pojazdem kierował 35-letni obywatel Ukrainy, pomagał mu jego 39-letni rodak. Mężczyźni próbowali przewieźć migrantów busem do innych krajów Europy Zachodniej. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do Placówki SG w Sosnowcu.

Kierowcy usłyszą zarzut organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ponadto do sądu zostanie sporządzony wniosek o zastosowanie wobec obywateli Ukrainy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ich na okres 3 miesięcy. Obywatele Syrii usłyszeli zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych i przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Złożyli wyjaśnienia i poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Wszyscy zostaną przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji.

Straż Graniczna przekazała w środę, że 60 cudzoziemców próbowało przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Patrole w Dubiczach Cerkiewnych zostały zaatakowane przez grupę 20 cudzoziemców, część z nich była zamaskowana. Nielegalni imigranci rzucali w stronę funkcjonariuszy kamieniami i gałęziami.

Jak czytamy, jedna z osób celowała w kierunku patrolu prawdopodobnie z broni gładkolufowej. Cudzoziemcy strzelali również z procy, uszkadzając jeden z pojazdów SG. Rzucali także kamieniami i gałęziami.

6 cudzoziemców próbowało dostać się do Polski przez rzekę Przewłoka, ale na widok patrolu zawrócili na Białoruś. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Białowieży.

We wtorek zatrzymano także “kuriera” – przemytnika nielegalnych imigrantów. To obywatel Rosji. Przewoził dwóch Somalijczyków, Afgańczyka oraz dwóch obywateli Etiopii.

Straż Graniczna podaje, że od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 19,3 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia.

W 2021 roku białoruskie władze sztucznie wywołały kryzys migracyjny. Mińsk zaczął sprzedawać „wizy turystyczne” migrantom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. W efekcie tysiące nielegalnych imigrantów usiłowały przekroczyć polsko-białoruską granicę.

Nielegalna migracja cały czas jest wspierana przez białoruskie służby. Strona białoruska bierze czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko – białoruskiej przyprowadzając, przywożąc w jej pobliże osoby, które chcą nielegalnie dostać się do krajów Europy Zachodniej.

Kresy.pl