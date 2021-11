UE przeznaczy 700 tys. euro na pomoc dla migrantów na Białorusi

Komisja Europejska zorganizuje wartą 700 tys. euro na pomoc humanitarną dla migrantów na Białorusi, którzy próbują przedostać się do Polski i dalej na Zachód. Chodzi m.in. o żywność i koce. Szefowa KE deklaruje zwiększenie pomocy, pod warunkiem, że Mińsk przestanie wspierać migrację.

W środę unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic poinformował na Twitterze, że Komisja Europejska w ramach pilnej odpowiedzi na apel, przeznacza wstępne finansowanie na pomoc humanitarną „dla ludzi pozostawionych samych sobie na granicy białorusko-polskiej”, czyli dla migrantów, którzy próbują przedostać się z Białorusi na stronę polską. Unijne środki finansowe mają wesprzeć Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz białoruski oddział Czerwonego Krzyża i inne podmioty partnerskie, żeby mogły one „dostarczyć bardzo potrzebną pomoc”.

„Unia Europejska wspiera swoich partnerów humanitarnych, żeby pomóc złagodzić cierpienia ludzi, którzy zdanych na własne siły na granicy i w innych częściach Białorusi” – powiedział Lenarcic. Komisarz wezwał też do zapewnienia organizacjom humanitarnym „z obu stron” granicy stałego dostępu do dużych grup uchodźców i migrantów, że mogły one zapewniać im pilnie potrzebną pomoc.

Szefowa KE, Ursula von der Leyen potwierdziła tę deklaracją i poinformowała, że na pomoc dla „ludzi uwięzionych na granicy z Białorusią” zostanie przeznaczone 700 tys. euro. Zaznacza, że Komisja jest gotowa uczynić więcej, ale pod warunkiem zmiany polityki przez władze w Mińsku.

„Europa jest po stronie ludzi uwięzionych na granicy z Białorusią. Komisja Europejska mobilizuje 700 000 euro, żeby dostarczyć żywność, koce, środki higieny i zestawy pierwszej pomocy. Jesteśmy gotowi zrobić więcej. Jednak białoruski reżim musi zaprzestać wabienia ludzi i wystawiania ich życia na ryzyko” – napisała na Twitterze von der Leyen.

Europe is at the side of the people trapped at the border with Belarus.

The @EU_Commission is mobilising €700,000 to deliver food, blankets, hygiene and first aid kits.

We are ready to do more. But the Belarusian regime must stop luring people and putting their lives at risk. https://t.co/IiEdmFgWsT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 17, 2021