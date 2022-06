Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona. Podano termin

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę PiS, której celem jest wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br. Przypomnijmy, że w maju inflacja konsumencka w Polsce przyśpieszyła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawki do projektu ustawy o pomocy kredytobiorcom. Nie dotyczą jednak zmian we wsparciu dla posiadaczy kredytów, lecz wydłużenia tarcz antyinflacyjnych do 31 października – podaje portal Money.pl. Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła we wtorek omawianie projektu. W środę przyjęła poprawkę PiS, której celem jest wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

„Celem poprawki jest przedłużenie do 31 października 2022 roku wprowadzonych w obszarze podatków rozwiązań, zmierzających do złagodzenia skutków inflacji” – powiedział poseł Marcin Porzucek (PiS), który zgłosił poprawkę.

„Poprawka jest czystym przedłużeniem rozwiązań z tarcz antyinflacyjnych w zakresie stawek akcyzy, VAT, podatku detalicznego, dotyczących paliw, nośników energii i nawozów” – mówił z kolei wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie obrad komisji.

Tarcze antyinflacyjne obowiązują na razie do 31 lipca. Stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), a stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. W przypadku podatku na gaz wynosi 0 proc. Jest stosowana także zerowa stawka na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Przypomnijmy, że w maju inflacja konsumencka w Polsce przyśpieszyła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu. To najwyższy wskaźnik w Polsce od 24 lat. Inflacja jest potęgowana przez rosnące ceny żywności, energii i paliw. Szacunki ekonomistów wskazują, że przyśpieszyła także inflacja bazowa, na którą Rada Polityki Pieniężnej ma większy wpływ.

Jeszcze szybciej niż inflacja rosną ceny produktów w sklepach. Zwracaliśmy uwagę, że z najnowszego „Indeksu cen w sklepach detalicznych” wynika, że w maju br. ceny w sklepach były droższe średnio o prawie 17 proc. w ujęciu rocznym. Niektóre produkty zdrożały rdr o ponad 60 proc.

W odpowiedzi na rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła w maju stopy procentowe. To ósma podwyżka stóp z rzędu. W maju prezes NBP zapowiedział kontynuowanie podnoszenia stóp procentowych.

RPP nieprzerwanie podwyższa stopy procentowe co miesiąc od października 2021 roku. Wcześniej stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc. i pozostawała niezmienna od 9 lat.

W zaledwie 7 miesięcy raty kredytu wzrosły o 51 proc. W sierpniu ub. roku rata kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wynosiła około 1553 zł, w kwietniu br. było to 2 353 zł zł.

