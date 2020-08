Szef Pentagonu: Od listopada w Afganistanie będzie stacjonować mniej niż 5 tys. żołnierzy USA

Szef Pentagonu Mark Esper zadeklarował w sobotę, że od listopada w Afganistanie będzie stacjonować „mniej niż 5 tys. żołnierzy USA”.

W sobotę amerykański sekretarz obrony Mark Esper poinformował, że od listopada w Afganistanie będzie stacjonować „mniej niż 5 tys. żołnierzy USA”. Obecna liczebność amerykańskich wojsk w tym kraju wynosi 8,6 tys – podaje „CNN”.

Wypowiedź sekretarza obrony USA stanowiła nawiązanie do wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa z 3 sierpnia br., który oświadczył w rozmowie z „Fox News”, że amerykański personel wojskowy w Afganistanie zostanie zredukowany do ok. 4 tys.

Wcześniej, w 2019 roku, Trump deklarował, że wszyscy amerykańscy żołnierze „wrócą z Afganistanu do domu” przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA.

Jak pisaliśmy, w połowie lutego szef Pentagonu, potwierdził uzgodnienie porozumienia z afgańskimi talibami o ograniczeniu przemocy w Afganistanie. Miało ono być wstępem do dalszych działań, zmierzających do wycofania amerykańskich żołnierzy z tego kraju. Zakłada ono m.in. wycofanie z Afganistanu amerykańskich żołnierzy z pięciu baz w zamian za gwarancje niewykorzystywania terytorium talibów jako odskoczni do zbrojnych ataków na USA i sprzymierzone z nimi państwa. USA miały w pierwszej fazie zredukować liczbę żołnierzy z 14 tys. do 8,6 tys. Talibowie mieli z kolei prowadzić negocjacje z władzami w Kabulu. USA zakładały całkowite opuszczenie Afganistan przed listopadem 2020 roku.

Podpisanie porozumienia nie doprowadziło do ustania ataków terrorystycznych w Afganistanie. Komentatorzy podkreślają, że nie dotyczą już one jednak międzynarodowych sił interwencyjnych. Talibowie rozpoczęli także rozmowy z rządem w Kabulu.

Na łamach naszego portalu podkreślaliśmy, że Afganistan to najdłuższa wojna w historii Ameryki, dłuższa od wojny domowej, wojny hiszpańsko-amerykańskiej, I wojny światowej, II wojny światowej i wojny w Korei.

Ponad 2 tys. Amerykanów i 90 tys. Afgańczyków zginęło w wyniku walk i zamachów, a ponad milion Afgańczyków zostało uchodźcami. Armia afgańska do niedawna zmagała się z dezercją na poziomie 30% w skali roku.

