Wspólny lot amerykańskich B-52H i norweskich F-16. Eksperci: to sygnał dla Rosji [+VIDEO]

Grupa 6 amerykańskich bombowców strategicznych B-52H Stratofortress wykonała wspólny przelot z norweskimi myśliwcami F-35A i F-16AM Viper. Bombowce te zostały na krótki czas przebazowane do Wielkiej Brytanii. Zdaniem ekspertów, miałoby to być sygnałem wysłanym w stronę Rosji.

W poniedziałek norweskie siły powietrzne opublikowały zdjęcia i nagranie wideo lecącego, amerykańsko-norweskiego ugrupowania, ale nie podano, kiedy to wydarzenie faktycznie miało miejsce. Ponadto, na żadnym ze zdjęć nie widać samolotów F-35A, które również miały uczestniczyć w tym locie. Serwis „War Zone” portalu The Drive zauważa, że opublikowane materiały faktycznie mogą przedstawiać norweskie myśliwce eskortujące B-52H podczas lotu do Wielkiej Brytanii trasą polarną, nad Grenlandią, Morzem Norweskim i Morzem Północnym.

Zadowolenie ze wspólnej misji wyraził głównodowodzący norweskiej armii, gen. major Eirik Kristoffersen. Z kolei rzeczniczka NATO Oana Lungescu oświadczyła kilka dni temu, że obecność bombowców USA w Wielkiej Brytanii to „silny sygnał” mocnego zaangażowania Waszyngtonu na rzecz Sojuszu i bezpieczeństwa w Europie. Dodała, że amerykańskie samoloty będą latać u boku sojuszników w ramach NATO w kolejnych dniach.

Zdaniem ekspertów i obserwatorów, wszystkie sześć bombowców wysłanych do Wielkiej Brytanii posiada zdolność przenoszenia broni nuklearnej, co jest nietypowe dla tego rodzaju dyslokacji. Z kolei lot trasą polarną mógł odzwierciedlać misję polegającą na uderzeniu nuklearnym na cele w Rosji przy użyciu rakiet manewrującym typu ALCM, AGM-86B. Wiadomo, że sześć B-52H może przenosić łącznie 120 takich pocisków rakietowych. Zwracano też uwagę, że cała ta sytuacja ma miejsce w kontekście sytuacji na Białorusi.

6 B-52s flew to UK yesterday https://t.co/kFzl8fGlCh via polar route in pointed message to Russia. That’s 120 missiles.@AircraftSpots has route map https://t.co/WaBFxMOcYR has image of all 6 https://t.co/9ILbuFhbdW, and @lukewebsterphto has tail numbers https://t.co/PgxFIoivX1 pic.twitter.com/uQ5r3VhyIl

— Hans Kristensen (@nukestrat) August 23, 2020