Szef Pentagonu potwierdza – USA i afgańscy talibowie uzgodnili porozumienie o ograniczeniu przemocy

Mark Esper, szef Pentagonu, potwierdził uzgodnienie porozumienia z afgańskimi talibami o ograniczeniu przemocy w Afganistanie. Ma ono być wstępem do dalszych działań, zmierzających do wycofania amerykańskich żołnierzy z tego kraju.

Jak poinformował w czwartek szef Departamentu Obrony USA, Mark Esper, Amerykanie i afgańscy talibowie uzgodnili porozumienie o siedmiodniowym ograniczeniu przemocy w Afganistanie, będące warunkiem wstępnym do rozpoczęcia wycofywania sił amerykańskich z tego kraju.

Wcześniej informowaliśmy, że według informacji podanych przez dziennik New York Times, prezydent USA Donald Trump zgodził się na wycofanie swoich wojsk z Afganistanu. Postawił jednak warunki, mianowicie, że porozumienie zostanie podpisane, jeśli talibowie zgodzą się na ograniczenie wrogich działań. Jak podał NYT, Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo, informował afgańskich oficjeli o zgodzie prezydenta Stanów Zjednoczonych we wtorkowych rozmowach telefonicznych. Informacje te mają być potwierdzone przez polityków obu krajów.

„Cały czas mówiliśmy, że najlepszym rozwiązaniem w Afganistanie jest porozumienie polityczne. Poczyniono postępy na tym froncie, Stany Zjednoczone i talibowie wynegocjowali siedmiodniowe ograniczenie przemocy” – powiedział Esper podczas konferencji prasowej w Brukseli, dokąd przybył na spotkanie w ramach NATO. Szef Pentagonu dodał, że może to być pierwszy krok na drodze do wycofywania amerykańskich żołnierzy z Afganistanu.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani we wtorek poinformował, że Pompeo przekazał mu, iż osiągnięto „istotny postęp” w rozmowach między USA a talibami w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu. New York Times ocenił próbę zakończenia „niekończącej się wojny” jako zagranie Trumpa pod zbliżającą się kampanie wyborczą.

Negocjacje między stronami konfliktu bardzo się przeciągały, we wrześniu 2019 roku zostały nawet zerwane. Wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył talibów o wzmacnianie własnej pozycji przetargowej w negocjacjach za pomocą aktów terroru. Negocjacje znalazły się w zasadzie w martwym punkcie. Aby doprowadzić do kolejnej rundy rozmów były potrzebne różne zabiegi dyplomatyczne, włączając w to wymianę więźniów. W styczniu br. Trump zapowiedział, że warunkiem przystąpienia do rozmów z talibami jest ograniczenie przez nich stosowania przemocy.

Afganistan to najdłuższa wojna w historii Ameryki, dłuższa od wojny domowej, wojny hiszpańsko-amerykańskiej, I wojny światowej, II wojny światowej i wojny w Korei. Dwa lata temu prezydent Donald Trump mówił o możliwości wycofania żołnierzy amerykańskich z Afganistanu do końca 2019 roku.

Ponad 2 tys. Amerykanów i 90 tys. Afgańczyków zginęło w wyniku walk i zamachów, a ponad milion Afgańczyków zostało uchodźcami. Armia afgańska do niedawna zmagała się z dezercją na poziomie 30% w skali roku.

Zadania bojowe Stanów Zjednoczonych w tym regionie zakończyły się sześć lat temu, nie oznaczało to jednak ewakuacji wojsk. Od 2014 roku w Afganistanie przebywa dwadzieścia tysięcy żołnierzy państw NATO, personel amerykański stanowi jego znaczną większość, bo aż dwanaście tysięcy.

PAP / forsal.pl / Kresy.pl