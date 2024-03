Szef MON: Polska i Niemcy aktywują “pancerną koalicję” dla Ukrainy, bierzemy odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania

Polska i Niemcy aktywują koalicję zdolności opancerzonych na rzecz wsparcia Ukrainy – zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem. Zadeklarował też, że Polska i Niemcy biorą też odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie.

W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem w podwarszawskim Helenowie. “26 marca aktywujemy jako współliderzy, Polska i Niemcy, koalicję zdolności opancerzonych na rzecz wsparcia Ukrainy. To jedna z najważniejszych koalicji jaka powstała, jesteśmy jako dwa państwa współliderami tego projektu, zgłosili się do niego inni partnerzy tacy jak Wielka Brytania, Szwecja, Włochy” – oświadczył polityk TD.

Pistorius przekazał z kolei, że działania tej koalicji mają charakter “długoplanowy”. Jak dodał, kluczowe jest zwiększenie wszelkiego rodzaju produkcji zbrojeniowej we współpracy polsko-niemieckiej.

Kosiniak-Kamysz podziękował niemieckiemu ministrowi obrony za osobiste zaangażowanie we współpracę z Polską. Wicepremier wyraził opinię, że to bardzo dobry sygnał przyjaźni, partnerstwa i “myślenia o tym, co zrobić dziś, by pomóc Ukrainie” i działać na rzecz bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa państw NATO, “naszej cywilizacji i naszej przyszłości”.

Jak dodał, współpraca w ramach UE i NATO jest fundamentem bezpieczeństwa Europy, ale też zachowywania zasad i wartości.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, obecność 5 tysięcy niemieckich żołnierzy i personelu na Litwie jest wzmocnieniem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Polski.

“Polska i Niemcy biorą odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie. Do lipca nasze grupy bojowe – 2,5 tys. żołnierzy polskich, 2,5 tys. żołnierzy niemieckich – będzie w gotowości do szybkiego reagowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające działania kompasu strategicznego, czyli planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez UE, by te siły szybkiego rozmieszczenia były realnym wsparciem i realną pomocą, muszą przejść okres przygotowania, uzyskania zdolności operacyjnych” – oświadczył szef MON.

Jak dodał, do tego projektu nie zgłosiły się inne państwa, bo nie wszystkie mają taki potencjał jak Polska i Niemcy. “Od lipca wspólnie przejmujemy działania w tej kwestii, przez rok Polska i Niemcy będą współdziałać i tworzyć siły szybkiego reagowania” – stwierdził wicepremier.

Pistorius powiedział z kolei, że postrzega Polskę jako “ekstremalnie ważnego partnera i przyjaciela”.

Przypomnijmy, że w piątek kanclerz Niemiec Olaf Scholz wraz z premierem Polski Donaldem Tuskem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem spotkali się w Berlinie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Zapowiedziano nową koalicję zdolności na rzecz dalekosiężnej artylerii rakietowej dla Ukrainy.

