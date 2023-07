Syria: amerykański dron MQ-9 uszkodzony przez rosyjski myśliwiec [+VIDEO]

Według Amerykanów, ich dron rozpoznawczo-uderzeniowy MQ-9 został poważnie uszkodzony po trafieniu flary, rzuconej przez przelatujący bardzo blisko rosyjski myśliwiec Su-35. Zdołał jednak wrócić do bazy.

Według opublikowanego we wtorek komunikatu dowództwa sił powietrznych USA, do incydentu doszło w niedzielę 23 lipca br. nad Syrią. Jak twierdzą Amerykanie, „rosyjski myśliwiec przeleciał niebezpiecznie blisko amerykańskiego drona MQ-9, wykonującego misję przeciwko ISIS, nękając go i rzucając flary z pozycji bezpośrednio nad nim, gdy między statkami powietrznymi było tylko kilka metrów”.

„Jedna z rosyjskich flar uderzyła MQ-9, poważnie uszkadzając śmigło napędowe. Na szczęście, załoga MQ-9 była w stanie utrzymać go w powietrzu i bezpiecznie wylądować w bazie” – zaznaczono.

Gen. Alex Grynkewich oświadczył, że „rażące lekceważenie bezpieczeństwa lotu” przez załogę rosyjskiego samolotu szkodzi amerykańskim misjom przeciwko ISIS. Wezwał stronę rosyjską i jej siły w Syrii, by „natychmiast zaprzestały takich lekkomyślnych, niesprowokowanych i nieprofesjonalnych zachowań”.

Opublikowano też nagranie incydentu. Widać na nim rosyjski myśliwiec Su-35, lecący bardzo blisko amerykańskiego bezzałogowca. Z ujęcia innej kamery widać, jak samolot przelatuje tuż nad nim, po czym rzuca flary. Jedna z nich miała uszkodzić dron MQ-9.

#BREAKING: Russian fighter jets 'severely damaged’ a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM pic.twitter.com/77vAd9LSIT — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 25, 2023

Departament Stanu USA również wezwał siły rosyjskie w Syrii do „natychmiastowego zaprzestania lekkomyślnych i groźnych zachowań, które mogą skutkować ofiarami”.

Wiceszef rosyjskiego Centrum ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii, kontradmirał Oleg Gurinow oświadczył, że w rejonie El-Bab w Syrii zarejestrowano „niebezpieczne zbliżenie” drona MQ-9 do rosyjskich samolotów. Gurinow twierdzi, że rosyjscy piloci stwierdzili działanie systemów naprowadzania, co doprowadziło do automatycznego uruchomienia pokładowych systemów obrony.

Gurinow poinformował też, że w ciągu doby drony sil koalicji pod egidą USA 12 razy naruszyły „protokoły dekonfliktowe”. Chodzi o nieuzgodnione ze stroną rosyjską loty bezzałogowców.

CENTCOM / TASS / Kresy.pl