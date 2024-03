Światowi przywódcy ślą kondolencje po zamachu w Rosji. Jest komunikat polskiego MSZ

Do Rosji płyną z całego świata kondolencje po piątkowym ataku terrorystycznym. Wyrazy współczucia złożyło m.in. polskie MSZ.

W piątek wieczorem doszło do zamachu terrorystycznego w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Najnowsze informacje mówią o śmierci 115 osób. Do Rosji płyną z całego świata kondolencje po zdarzeniu.

“Horror niewinnych cywilów w Moskwie jest nie do przyjęcia” – napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni. “Wyrażam pełną solidarność z osobami dotkniętymi tą sytuacją i rodzinami ofiar” – dodała. Potępiła “ohydny akt terroryzmu”.

“Potępiamy straszliwy atak terrorystyczny wymierzony w niewinnych widzów koncertu w Moskwie. Łączymy się z rodzinami ofiar i wszystkimi rannymi” – napisał kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Kondolencje złożył także premier Węgier Vikto Orban. “Chciałbym złożyć moje najgłębsze kondolencje narodowi rosyjskiemu w związku z ohydnym atakiem terrorystycznym, który miał miejsce pod Moskwą. Módlmy się za rodziny ofiar!” – oświadczył na platformie X.

I would like to express my deepest condolences to the people of the Russian Federation following the heinous terrorist attack that took place near Moscow this evening. We pray for the families of the victims!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 22, 2024