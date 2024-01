Strzelanina w katolickim kościele w Stambule [+FOTO/VIDEO]

Dwóch zamaskowanych bandytów zastrzeliło jedną osobę podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele w Stambule – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, powołując się na tureckie ministerstwo spraw wewnętrznych, dwóch zamaskowanych bandytów zastrzeliło jedną osobę podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele w Stambule. Minister Ali Yerlikaya zapewnił, że władze pracują nad schwytaniem napastników.

Yerlikaya, która potępiło atak, powiedział, że miał on miejsce we włoskim kościele katolickim Santa Maria w dzielnicy Sariyer.

„C.T., który był jednym z uczestników nabożeństwa, stał się celem ataku z użyciem broni dokonanego przez dwie zamaskowane osoby i niestety stracił życie” – oznajmił minister na platformie mediów społecznościowych X, odnosząc się do inicjałów ofiary.

Tureccy urzędnicy zwykle nie używają pełnych nazwisk ofiar lub sprawców ataków.

Nie było od razu jasne, dlaczego ofiara stała się celem. Na nagraniu z kościoła widać kilka radiowozów policyjnych i karetkę pogotowia na zewnątrz budynku.

The masked gunmen stormed the church during a service, opening fire. One dead confirmed. pic.twitter.com/3qVySV6sfZ

Two Islamic extremists have opened fire on a Catholic church in Istanbul.

A vicious attack to Santa Maria church in Istanbul. Two jihadists covered their faces with masks attacked a church during a liturgy. One person reported to be dead.

Never forget; praising jihadist terrorism will courage the terrorists. pic.twitter.com/tuGV4zXdcZ

— ‏יוניקורן כחול לבן (@kyrixermis) January 28, 2024