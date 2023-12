Szwecja oczekuje zgody Turcji na dołączenie do NATO w najbliższym czasie

We wtorek wieczorem samochód osobowy marki BMW z dwojgiem młodych Ukraińców spadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Auto utonęło w głębokiej, lodowatej rzece. Młodzi Ukraińcy bawili się "driftując"na lodzie.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 22:00 we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie, że samochód z ludźmi spadł z Nabrzeża Janówek we Wrocławiu do rzeki Odry i zatonął. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, WOPR i policję - relacjonuje Gazeta Wrocławska.

Osoby, które znajdowały się w aucie zdołały samodzielnie wydostać się z samochodu jeszcze przed przyjazdem służb.