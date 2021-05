Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów z Bangladeszu i Sri Lanki [+VIDEO]

Straż Graniczna zatrzymała czterech obywateli Bangladeszu i dwóch obywateli Sri Lanki, którzy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego – poinformowała służba w czwartek.

W komunikacie podkreślono, że funkcjonariusze Straży Granicznej informację o sześciu mężczyznach ujawnionych w naczepie ciężarówki otrzymali od funkcjonariuszy Policji z Czechowic-Dziedzic, których zawiadomił obywatel Bułgarii, kierowca samochodu ciężarowego, wykorzystanego przez imigrantów. Mężczyzna zeznał, że do momentu odkrycia cudzoziemców nie wiedział o tym, że podróżują oni w naczepie jego samochodu.

Wśród przewożonych przewodów klimatyzacyjnych ukrywało się sześciu mężczyzn. Jeden z nich posiadał dokument paszportowy wydany przez władze Bangladeszu oraz rumuńską wizę krajową, pozostali nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Cudzoziemcy deklarowali, że pochodzą z Bangladeszu i Sri Lanki. Wszyscy podróżni zostali zatrzymani. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających ustalono ich obywatelstwo oraz dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży była Francja.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Cudzoziemcy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu, nie posiadając wymaganych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby na 2 lata.

„Obywatel Bangladeszu, który posiadał paszport i wizę, która nie uprawniała go do podróżowania po strefie Schengen, został zwolniony i pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt. Z kolei dwaj Lankijczycy, decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Tam będą oczekiwali na przekazanie do państwa, w którym złożyli wniosek o ochronę międzynarodową. Wobec pozostałych obcokrajowców (trzech obywateli Bangladeszu) Komendant Placówki w Bielsku-Białej wszczął postępowanie o zobowiązanie do powrotu. Dziś w bielskim sądzie zapadnie decyzja czy do czasu zakończenia postępowania powrotowego cudzoziemcy ci przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców” – informuje Straż Graniczna.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów z Syrii, którzy usiłowali wjechać na terytorium RP, wykorzystując do tego celu podrobione lub należące do innych osób dokumenty podróży. Polskę traktowali jako kraj tranzytowy.

Na początku maja funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) zatrzymali grupę 12 osób (2 obywateli Iraku i 10 obywateli Iranu), które przekroczyły polsko-białoruską granicę wbrew przepisom.

Pod koniec kwietnia funkcjonariusze Straży Granicznej (SG) zatrzymali, na terenie powiatu augustowskiego, 10 cudzoziemców (obywateli Rosji oraz Tadżykistanu), którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. Zatrzymano także dwóch organizatorów i jednego pomocnika nielegalnego przekroczenia granicy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 Afgańczyków, którzy nielegalnie usiłowali dostać się do Niemiec.

Pod koniec marca Straż Graniczna zatrzymała sześciu obywateli Afganistanu, którzy, ukryci w naczepie tira, nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski.

Również w marcu Straż Graniczna zatrzymała obywateli Turcji oraz Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-ukraińską granicę.

Pod koniec lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej działając z policją i Krajową Administracją Skarbową, zatrzymał na Podkarpaciu 15-osobową grupę nielegalnych imigrantów z Syrii.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Także w lutym Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji do Polski. Grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

Zobacz także: SG: Kontrola w agencji zatrudnienia, 78 zatrudnionych nielegalnie imigrantów

strazgraniczna.pl / Kresy.pl