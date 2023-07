Japończyk otrzyma odszkodowanie za ujawnienie jego homoseksualizmu wbrew woli

Mężczyzna którego orientacja seksualna została ujawniona przez jego szefa bez jego zgody, został uznany przez tokijski urząd pracy za uprawnionego do odszkodowania z tytułu wypadku w miejscu zatrudnienia.

Marcowa decyzja urzędu pracy nastąpiła po tym, jak biuro nadzorujące standardy pracy w firmie Ikebukuro stwierdziło, że zachowanie szefa stanowiło nadużycie jego służbowych uprawnień i spowodowało u mężczyzny znaczny stres psychiczny, jak poinformował we wtorek „The Japan Times”. Dziennik zrelacjonował konferencję prasową zorganzowaną przez zajmującą się sprawą organizację społeczną Posse

Według organizacji, mężczyzna rozpoczął pracę w agencji ubezpieczeniowej w tokijskiej dzielnicy Toshima w 2019 roku i podczas wywiadu ujawnił swojemu szefowi, że jest homoseksualistą, ponieważ poproszono go o wyjaśnienie dlaczego wymienił partnera tej samej płci jako osobę kontaktową w nagłych wypadkach. Pomimo tego, że mężczyzna powiedział w czasie tej rozmowy, że o swoim homoseksualizmie chce poinformować swoich współpracowników w wybranym przez siebie czasie, jego szef natychmiast powiedział o tym załodze bez jego zgody.

Mężczyzna ostatecznie musiał odejść z pracy z powodu problemów psychicznych, które wynikały z bycia ignorowanym przez jedną z kobiet. Na konferencji prasowej mężczyzna powiedział, że to doświadczenie sprawiło, że stracił zaufanie do ludzi i że rozważał nawet samobójstwo. Chwaląc ubiegłoroczną decyzję tokijskiego urzędu pracy, mężczyzna powiedział, że to dowód na to, iż tego typu zachowania stanowią naruszenie praw człowieka i mogą kwalikifkować się do dochodzenia odszkodowania.

Mężczyzna dowiedział się o ujawnieniu jego skłonności w czasie wspólnego wyjścia do baru. „Myślałem, że będziesz zbyt zawstydzony, by sam powiedzieć innym. W porządku, jeśli to tylko jedna osoba, prawda?” – powiedział mu szef. Mężczyzna później zwrócił się o poradę do Posse i wstąpił do związku zawodowego. Podczas rokowań zbiorowych firma stwierdziła, że ujawniła jego orientację seksualną z dobrymi intencjami.

W październiku 2020 roku, po mediacji na podstawie zarządzenia zakazującego ujawniania czyichś preferencji seksualnych, firma przeprosiła za zachowanie swojego menadżera i zawarła z pracownikiem ugodę. Mężczyzna złożył później wniosek o uznanie incydentu za uraz związany z wykonywaniem pracy, a jego grupa wsparcia złożyła petycję z ponad 18 tys. podpisów, prosząc japońskie Ministerstwo Pracy o zatwierdzenie wniosku.

Dyskusja na temat ujawnia skłonności seksualnych wybuchła w Japonii ze szczególną mocą w 2015 roku, kiedy absolwent Uniwersytetu Hitotsubashi zmarł po tym, gdy rzucił się budynku po zidentyfikowaniu go jako homoseksualisty. Okręg Kunitachi w zachodnim Tokio, w którym znajduje się uniwersytet, oraz niektóre inne władze lokalne wdrożyły od tego czasu rozporządzenia, które wyraźnie zakazują ujawniania czyjegoś homoseksualizmu wbrew woli, a Mie stała się pierwszą prefekturą spośród 47 regionów Japonii, który wprowadził taką zasadę w kwietniu 2021 r.

Czytaj także: Japoński sąd przeciw „małżeństwom” homoseksualnym

japantimes.co.jp/kresy.pl