Słowackie myśliwce MiG-29 mogły zostać uszkodzone przez rosyjskich techników

Według zajmującego się sprawami Azji Środkowej portalu Fergana w miesiącu styczniu roku bieżącego obroty handlowe między Rosją a Kazachstanem osiągnęły wartość 1,97 mld dol. co oznacza wzrost o 17,6 proc. w stosunku do stycznia roku poprzedniego. Przy czym stało się tak głównie dzięki radykalnemu wzrostowi eksportu Kazachstanu do Rosji. Zwiększył się on z 570,3 mln dol. do 869,6 mln dol.

Najwyraźnie wzrósł w Rosji wwóz z Kazachstanu skór surowych, futer i wyrobów z nich, butów czapej i pasmanterii, maszyn, urządzeń, pojazdów, przyborów, produktów przemysłu chemicznego i pokrewnych.