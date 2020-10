Magdalena K. nie dostanie azylu politycznego na Słowacji

Domniemana „szefowa gangu kiboli” z Krakowa Magdalena K. zostanie wydana Polsce przez Słowację. Sąd w Bańskiej Bystrzycy odrzucił jej wniosek o azyl polityczny.

Jak pisaliśmy, polska prokuratura zarzuca 32-letniej Magdalenie K., że kierowała gangiem złożonym z pseudokibiców Cracovii zajmującym się m.in. handlem narkotykami na wielką skalę. Grupa miała sprowadzić do Polski 5,5 tony marihuany i 120 kilogramów kokainy o łącznej wartości ponad 100 mln złotych. Kobieta miała też utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania i namawiać do ich składania inne osoby. Magdalena K. została ujęta pod koniec lutego br. na Słowacji po półtorarocznym ukrywaniu się przed śledczymi i w areszcie czekała na ekstradycję do Polski. W maju obrońcom kobiety udało się jednak odwlec wydanie jej Polsce skłaniając sąd do zajęcia się jej wnioskiem o azyl polityczny.

Magdalena K. oraz jej obrońcy obrali taktykę przekonywania słowackiego sądu o „łamaniu praworządności w Polsce” – zasypywali sąd opisami domniemanych nieprawidłowości, m.in. przy wyborze Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Wskazywali też na brutalność policji, przywołując m.in. fakt zastrzelenia przez policję brata konkubenta Magdaleny K. (również członka gangu) podczas próby jego zatrzymania. Zwracali uwagę sądu na stosowanie w Polsce tzw. aresztów wydobywczych. Ich zdaniem podnoszone problemy z praworządnością uniemożliwiały kobiecie sprawiedliwy proces w Polsce.

Jak podało we wtorek RMF FM, sąd w Bańskiej Bystrzycy nie podzielił argumentacji Magdaleny K. i jej obrońców. Sąd uznał, że zarzuty jej stawiane nie mają charakteru politycznego i dotyczą spraw kryminalnych. Wniosek Magdaleny K. o azyl polityczny został odrzucony. Oznacza to, że dojdzie do wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania wysłanego wystawionego przez Polskę.

