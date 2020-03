Sklepy zapłacą kary za marnowanie żywności

Właściciele sklepów, którzy będą wyrzucali jedzenie zamiast oddawać je organizacjom pożytku publicznego, zapłacą kary. 1 marca zaczęły bowiem obowiązywać kolejne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Jak poinformował w sobotę portal Wiadomości Handlowe, kary za brak wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawę, zgodnie z jej treścią, weszły w życie „pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia” – czyli 1 marca.

Sieci handlowe są zobowiązane do zawarcia umowy z organizacjami pożytku publicznego. Będą nieodpłatnie przekazywały im żywność, której nie sprzedały pod warunkiem, że nadal jest zdatna do spożycia. Jak informuje portal: „mogą to być podwiędnięte warzywa, produkty, które mają bliski termin ważności czy produkty z uszkodzonymi opakowaniami (jeśli uszkodzenie nie wpływa na ich jakość i przydatność do spożycia)”.

Jeżeli sklep nie przekaże takiej żywności lecz wyrzuci ją, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty na rzecz organizacji, z którą wcześniej podpisał umowę.

Jak informuje portal, opłata będzie wynosiła 10 gr za jeden kilogram zmarnowanego jedzenia. Brak zawarcia umowy z jakąkolwiek organizacją będzie także podlegał karze – 5 tys. złotych oraz 10 gr za każdy kilogram zmarnowanej żywności. W takim przypadku kary będą wpłacane na rzecz miejscowego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Organami odpowiedzialnymi za czuwanie nad wykonaniem przepisów będą inspektorzy ochrony środowiska.

