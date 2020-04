Nadchodzą podwyżki cen żywności – nawet o 5-10 proc.

W najbliższym czasie ceny świeżej żywności będą rosły z powodu problemów wywołanych przez epidemię koronawirusa. Wzrosty mogą sięgnąć 5-10 %. Zdaniem ekspertów DNB Bank Polska będzie to spowodowane zerwaniem globalnych łańcuchów dostaw, do którego doszło z powodu pandemii. Przyczynią się do tego także brak dostępu do pracowników sezonowych oraz rosnące koszty produkcji, które są bardzo widoczne zwłaszcza w sektorze rolniczym.

Jak podaje portal, spożywamy coraz więcej żywności, w związku z czym sprzedaż owoców i warzyw będzie rosła w porównaniu do ubiegłego roku. „Obecnie wzrost ten w przypadku warzyw wynosi 41 proc. rok do roku i 27 proc. w odniesieniu do owoców. W dłuższym horyzoncie czasowym dynamika nie będzie tak wysoka, ale może się kształtować między 10 a 15 proc.” – powiedziała Magdalena Szlezyngier, Menedżer ds. Klientów Strategicznych, DNB Bank Polska.

Wzrosty sprzedaży mogą także wynikać z nadmiernego gromadzenia przez konsumentów zapasów, co jest spowodowane obawami o ich dostępność oraz przewidywaniem dalszych obostrzeń. Dotyczy to jednak zwłaszcza produktów o dłuższym terminie ważności (np. ziemniaki, cebula, buraki).

Skutkiem epidemii są także zakłócenia w transporcie, które posiadają globalną skalę. Czas oczekiwania na przejazd między krajami Unii został wydłużony poprzez przywrócenie granic wewnątrz strefy Schengen. Przestoje w zbiorach żywności są spowodowane m.in. uniemożliwieniem przewozu towarów.

„Afryka jest kluczowym eksporterem świeżej żywności do Europy. W Kenii aktualnie połowa pracowników zbierających groszek i zieloną fasolkę szparagową została odesłana na przymusowe urlopy ze względu na brak możliwości transportu lotniczego zebranych produktów” – podkreśla Magdalena Szlezyngier.

portalspozywczy.pl / kresy.pl