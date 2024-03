SG: Ukraińcy i Gruzini trzeci rok z rzędu dominowali wśród przemytników imigrantów

Presja migracyjna na Europę narasta nie tylko przez tradycyjne szlaki: Turcję i Bałkany, z Libii przez Morze Śródziemne do Włoch oraz z Maroka przez Cieśninę Gibraltarską do Hiszpanii. Część mieszkańców Afryki wybiera szlak przez otwarty Ocean Atlantycki, by dostać się Wyspy Kanaryjskie, które są wysuniętym na południowy-zachód regionem Hiszpanii. W celu jego przecięcia do mauretańskiej stolicy Nawakszut udała się komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

Przemawiając w Nawakszut, Johansson chwaliła umowę zakładającą przekazanie Mauretanii 230 mln dolarów. Afrykański kraj ma wykorzystać je na „zarządzanie migracją i rozprawienie się z przemytnikami ludzi”, jak zrelacjonował w piątek portal Africa News.